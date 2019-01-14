【法律年2019】戴啟思：移除大律師工種規限　大律師也可是咖啡師

大律師公會主席戴啟思今(14日)在法律年度開啟典禮致辭時，除了談及大律師專業作為一個組織，大律師個人均有其獨立性，以及社會上對法官作出「莫須有」指控等政治性議題外，亦有提及大律師執行委員會近期推動政策的實務性議題。 戴啟思稱，大律師執行委員會已通過關於實習大律師規則的修訂，將於本年九月起向作為導師的執業大律師訂立實習大律師最低補貼。同時他表示，委員會會移除對大律師的工種限制，只要沒與法律的工作起衝突，他們可從事其他工作，「一名大律師（barrister）現在亦可於法律工作之外的時間成為一名咖啡師（barista）。」

2019年法律年度開啟典禮今(14日)於大會堂舉行。(盧翊銘攝)

自戴啟思擔任主席，除了在不同議題發聲外，亦在大律師執行委員會推動與業界利益相關的政策。其中戴啟思在致辭時指，大律師執行委員會已通過關於實習大律師規則的修訂，將於本年九月開始向作為導師的執業大律師訂立實習大律師最低補貼。戴啟思強調，剛執業的大律師要於大律師行業發展除具挑戰性，同時十分艱鉅，他希望改革推出後，「沒有人會僅僅因為財政困難而無法晉身大律師專業。」

除此之外，大律師執行委員會亦移除了對大律師工種規限，「只要與其法律工作沒有任何衝突，他們均可從事其他工作。」同時亦無須向大律師公會就其有薪工作申請許可，「但他們須緊記，其額外從事的工作不應對其法律專業構成影響，遑論損害，一名大律師現在亦可於法律工作之外的時間成為一名咖啡師。」

戴啟思稱，大律師執行委員會已通過關於實習大律師規則的修訂，將於本年九月起向作為導師的執業大律師訂立實習大律師最低補貼。(盧翊銘攝)

戴啟思又指，大律師執行委員會於去年開始推行「持續法律教育」計劃，他期望未來委員會能夠安排一系列的課程讓成員參與。對於大律師執行委員成立平等及多元共融事務委員會，他冀望常委會能為大律師辦事處提供不同專業意見，「確保他們不論於招募新成員或協助大律師的個人專業發展上亦可以不偏不倚，給予所有人平等的機會。」

他稱為免讓司法界失去大量有潛質的法官及裁判官，大律師執行委會會積極關注女大律師需同時兼顧家庭及事業的問題。致辭末他祝賀大家新年快樂，並勉勵「兩星期前才許下的新年願望感到難以實踐的人們」不妨參考作家王爾德名言：「新年願望就像是人們從他們根本沒有賬戶的銀行中開出的空頭支票」。