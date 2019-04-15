【反逃犯條例】梁家傑：感謝大劉司法覆核令社會聚焦　

允許將港人移交中國大陸審訊的逃犯條例修訂即將在立法會審議。本身是資深大律師的立法會前議員、公民黨主席梁家傑今（15日）出席一個以逃犯條例修訂為主題的研討會時，被問及早前商人劉鑾雄就修例提出司法覆核。他回應時表示，劉鑾雄提出司法覆核志不在成功，而在於讓社會聚焦修例的危害，「要感謝大劉的司法覆核⋯⋯佢令社會聚焦嘅效果已經產生，效果相當好。」 出席同一場合的議會陣線立法會議員朱凱迪則表示，擔憂修例後，不止打開中國大陸可要求香港移交嫌犯的缺口，「日後安哥拉、伊朗、伊拉克等國家亦可提出引渡要求」，令與這些國家敵對的人員甚至外國官員，有可能經香港被移交。他質疑中國急於建設「一帶一路」，或透過逃犯條例修訂，將香港變成向「一帶一路」沿線國家送禮的工具。

華人置業前主席劉鑾雄4月初入稟高院申請覆核評許可，要求法庭裁定修訂不具追溯力。(資料圖片)

梁家傑表示，中國大陸發生的政治案件，全部都是政權先做決定，再讓法庭蓋章，他質疑修例後，內地政府「向丫鬟特首要人」，港府難以拒絕，而本港法院亦無法審理內地送交香港的「表面證供」，又形容支持修例的聲音稱要「信法官」，是「呃鬼食豆腐」，因內地政府如要引渡犯人，定會「做好一套證據」，香港法官無法深究。

至於早前有支持修例聲音指，西班牙、法國等西方國家，也有與中國簽訂引渡協議，香港不必擔憂，梁家傑就批評有關說法罔顧事實。他表示，主權國之間簽訂的協議非常靈活，事實是西班牙與中國的引渡協議訂明「國民不送」，即西班牙國民不可引渡到中國，此外也有一些與中國簽訂引渡協議的國家，國內議會也未能通過協議。他指出，中港兩地人流、物流、資金流往來更加頻密，大陸政府與特區政府又是「主人和丫鬟」的關係，兩地的逃犯安排，不可以與西方主權國家相提並論。

指大劉提司法覆核令社會聚焦事件

梁家傑又表示，劉鑾雄司法覆核獲批機會較小，因法律角度講， 立法程序未完成下，司法機關不知道立法內容最終結果，法庭會擔憂現在就審理司法覆核是徒勞之舉。不過，他認為，劉鑾雄提出司法覆核令社會聚焦事件，且效果相當好。

朱凱迪則表示，外國政府看待今次事件相，較以往看待一地兩檢等問題時更為重視，因外國也擔憂自己國民會在香港被引渡到司法不完善國家，而現時國際社會、商界、民主派、立法會多條陣線皆反對修例，「民氣」亦僅次於2003年反23條立法，未來需思考不同陣營如何串連，令政府無法在立法會硬闖。