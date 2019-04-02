【逃犯條例】林鄭不評論劉鑾雄提司法覆核　修訂草案明如期上立會

行政長官林鄭月娥今日（2日）出席行政會議前表示，由於已進入司法程序，不評論華人置業前主席劉鑾雄就修訂《逃犯條例》入稟司法覆核的案件，而草案將按原定安排於明日（3日）上立法會展開首讀和二讀。

林鄭不評論劉鑾雄就修訂《逃犯條例》入稟司法覆核。（洪嘉徽攝）

政府修訂《逃犯條例》，將澳門、中國大陸、台灣等於香港沒有司法互助協議的地區納入範圍。華人置業前主席劉鑾雄就修訂向高等法院申請司法覆核許可，主要爭辯指該修訂條例並沒追溯力，若把他移交至澳門是違反人權法。

林鄭早上回應指，個別人士提出司法行動，但由於事件已進入司法程序，不會作任何評論。

至於修例的工作，林鄭表示，會按安排在立法會展開立法程序。

被問及會否不設追溯期，她重申不評論案件，政府已詳細解釋草案內容，保安局局長李家超明天在首讀和二讀時會再說明，去到法案委員會審議階段，亦將有詳細的交代和討論。

林鄭指，就每一件立法和政策工作，特區政府都願聆聽各界意見， 若意見與大原則無衝突，能令事情順利進行，一般都會從善如流，但不等於每一意見都要接納，否則不能做完一件事。

林鄭又表示，今周日將會任內第二次訪問日本東京，此行主要目的是出席4月9日在東京舉行的粵港澳大灣區推介會，廣東省省長馬興瑞和澳門行政法務司司長陳海帆將一齊出席，乃自綱要推出後首次三地政府海外聯合推廣大灣區。

林鄭透露，已確定將與首相安倍晉三和外務大臣河野太郎會面，歡迎日本企業和科研機構積極參與大灣區發展。