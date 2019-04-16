【逃犯條例】謝偉俊：如疑犯提早獲釋　港府需解釋　修訂仍迫切?

逃犯條例修訂草案將於明日(17日)首度交付立法會法案委員會審議，盛傳獲建制派支持。將擔任法案委員會主席的立法會議員謝偉俊今日早上出席港台節目《千禧年代》時表示，法庭拒絕執行「紐頓聆訊」，令台灣殺人案疑犯可能更早被釋放，立法會就算7月前通過修訂，都未能趕及，而政府需解釋，在此情況下，草案是否還需要如此趕急審議。

謝偉俊表示，法庭拒絕執行「紐頓聆訊」，令台灣殺人案疑犯可能更早被釋放，立法會就算7月前通過修訂，仍未能趕及，而政府需解釋，在此情況下，草案是否還需要如此趕急審議。（資料圖片/羅君豪攝）

謝偉俊表示，如果立法會願意託付法案委員會主席任務，他願意出任。他又形容，主席工作壓力大，因預計反對派會出盡法寶拖延草案通過，到時需維護立法會秩序，而審議時間亦緊張，主持會議有一定難度。

他續指，希望政府充分向香港市民解釋草案的緊急性，如果理由合理，立法會也要充分考慮。

至於早前陳同佳案中，法官拒絕控方提出的「紐頓聆訊」，謝就表示，最新情況與政府原先想法有差距，因原本政府爭取法官透過展開聆訊，反映洗黑錢案的背景，但如今不需聆訊，結案時間可能更早，政府需要充分解釋。

楊岳橋解釋，草案最具爭議點，是中港兩地法律制度不同，民主派會就草案爭議點，要求保安局盡快解釋。（資料圖片/吳鍾坤攝）

公民黨立法會議員楊岳橋接受同一個電台節目電話訪問時則表示，民主派會傾巢而出加入法案委員會；雖然每次具爭議性議案，民主派在現時議會形勢下，都難以改變，但他強調都盡力做，亦會有人參選委員會主席，「希望告訴市民，民主派不會咁容易認輸。」

他解釋，草案最具爭議點，是中港兩地法律制度不同，民主派會就草案爭議點，要求保安局盡快解釋。

對於在法案委員會的策略，他表示，現在能夠「拉布」的空間日益縮窄，但民主派議員會盡力就草案有具體問題的地方提問，客觀上，會議耗費時間會更多，而該做法是否「拉布」，他相信市民會自行判斷。

楊岳橋又指，目前陳同佳洗黑錢判刑若不會太長，很大機會會因為疑犯還押多時，法庭很快允許其獲釋。他質疑，政府明知該情況可能出現，仍用案件當作理由來「趕死線」通過修例，「為何一早不盡快與台灣溝通，以簡單便捷方法與對方合作解決案件？」

他又批評，今次法案委員會成立後，到首次開會間時間短，變相令議員報名加入委員會時間縮短，他形容建制派做法是「取巧」，因建制派以技術性手段，讓成立委員會當日最資深議員要求召開會議。他指，該情況罕見，因通常法案委員會都有較長和合理的時間，一般一星期到兩個星期，讓議員報名，他認為，今次建制派做法符合議事規則，但並非合理。