【逃犯條例】剔9商業罪　謝偉俊：可暫時做張五常的「逃犯天堂」

逃犯條例修訂草案明日將交付立法會法案委員會審議，盛傳獲建制派支持。將擔任法案委員會主席的立法會議員謝偉俊今（16日）出席港台節目《千禧年代》時，被問及政府早前與商界討論後，特意剔除9條商業罪，是否不合理。他形容，現時修例是盡量縮窄某些罪案逃犯在香港潛逃的情況。 謝又以曾綁架李嘉誠長子李澤鉅、後與內地被槍決的張子強，及在美國被控逃稅，後潛逃到中國大陸的經濟學家張五常為例，指「我哋暫時唔好做張子強的逃犯天堂，但暫時可以做住張五常的逃犯天堂先。」

謝偉俊以曾綁架李嘉誠長子李澤鉅、後與內地被槍決的張子強，及在美國被控逃稅，後潛逃到中國大陸的經濟學家張五常為例，指「我哋暫時唔好做張子強的逃犯天堂，但暫時可以做住張五常的逃犯天堂先。」（資料圖片/羅君豪攝）

早前政府剔除9條商業罪，被外界批評雙重標準、偏袒商界。

謝偉俊則認為，國際上引渡條例的做法，一般是如「自助餐」，根據協議兩國各自需要訂立包含哪些罪行。他又指，現時逃犯條例中的40多條罪行，亦只有與少數國家的引渡協定，會全部包含。

他指，按照目前聯合國鼓勵的做法，是不應具體列出包含的罪行，而應簡化程序，應對日益頻繁的國際恐怖主義活動。

他又以張子強和張五常為例，現時剔除9條商業罪，是暫時「收窄」，令一些嚴重罪行犯人不會在香港藏匿，但對於比較複雜的稅務案件，則暫時容忍，直到有更好方法處理。