【醫委會】林鄭：不希望看到情緒化討論　影響醫生病人互信

醫務委員會早前否決放寬海外專科醫生實習要求方案，有立法會議員就提出私人條例草案，要求修訂醫委會權限。行政長官林鄭月娥今早（16日）出席行政會議前被問及事件。她表示，醫生註冊問題需理性冷靜處理，不希望看到情緒化討論，影響醫生和病人間互信關係。她又提及2016年政府已提出修訂醫委會條例，但在業界反對下無疾而終，不希望再回到2、3年前的困局，令醫生憂慮專業自主受損。

林鄭表示，醫生註冊問題需理性冷靜處理，不希望看到情緒化討論，影響醫生和病人間互信關係。（張浩維攝）

林鄭表示，關於醫生註冊的問題，是自己長期關心的議題，她認為，要處理該問題，需比較理性和冷靜，她又相信絕大部分醫生是盡忠職守、仁心仁術。

她表示，不希望看到情緒化討論，令香港市民對本港優質醫生，產生負面看法，從而影響醫生和病人間互信關係。

對於早前醫委會否決海外專科醫生在香港註冊豁免實習期方案，林鄭則表示覺得失望、遺憾，而醫委會主席亦承認應該再重新討論方案，放寬海外醫生註冊。林鄭認為，僅放寬實習安排，不可能解決目前醫生短缺的問題，希望亦樂意就議題與各界探討，如何短期內增加醫生供應。

她又認為，有關工作要坐下慢慢討論，如果馬上說要「修權」，會令人擔心醫委會出現「大開中門」的現象，而該現象2016年政府提出修訂醫委會條例時，也出現過。她表示，不希望回到2、3年前，讓醫生焦慮的情況。