港產片可參加內地電影獎　陳果稱《淪落人》難獲獎　問題在黃秋生

特首林鄭月娥周日（14日）在金像獎頒獎典禮上頒獎給謝賢一刻，難掩興奮心情及自言「夠老」，成為一時佳話。 事隔兩日，林鄭主動公布北京同意放寬港產片和中港合拍片的限制，以便利香港電影及電影從業員進入內地市場。香港電影導演兼獨立電影製作人陳果接受《香港01》電話訪問，評論5項放寬措施對香港電影業界的影響，稱整體而言是好事，惟對於港產片日後可以報名參加內地電影獎項卻未感樂觀。他更以其監製、金像獎中連奪三獎的電影《淪落人》為例，相信未能競逐內地電影獎項：「《淪落人》的主題正確，但問題又有秋生的問題，秋生問題未解決，佢可能都唔畀你㗎？」

陳果相信即使《淪落人》主題正確，亦因演員的政治取向而難以競逐內地電影獎項。（《淪落人》劇照）

讓香港電影及電影人可報名參評內地電影奬項，為5項電影放寬合拍片措施之一。陳果認為，即使放寬讓港產片參與競逐，但相信題材仍要符合內地的意識形態。他以兩套其擔任監製、剛在香港金像獎得獎的電影《三夫》和《淪落人》作例子，指前者是三級片，一來意識形態不正確，而且內地不設三級片制度，不符國情：「難度我《三夫》拿過去，它會給我嗎？若果它真的給我，那中國真的真正成長、自信。」

至於《淪落人》，陳果直言即使這套溫情片的主題正確，亦難以通過內地評審門檻，原因是演員的政治取向問題：「問題又有秋生的問題，秋生問題未解決，他可能都不給你報名吧？」陳果嘆，「總之技術上有很多混亂事」。

5項放寬措施，還有香港電影企業在港澳地區及海外，發行推廣優秀內地電影和合拍片可申請奬勵。陳果指，現在大陸公司都已成長，大部分不會透過香港公司在海外發行電影，故需要香港公司協助的機會極少。至於措施終歸能讓香港公司多一條搵食出路？陳果回應：「有著數，但這個搵食的渠道都未必落你袋，大陸自己connection（人脈）有齊，為何要經你呢？」

第38屆香港電影金像獎頒獎典禮將已於14/4舉行，男女主角分別由黃秋生及曾美慧孜，憑《淪落人》及《三夫》奪得。（葉志明、陳順禎、梁碧玲攝）

另北京亦同意不限制中港合拍片在演員比例及內地元素，陳果坦言此前有關限制會打擊香港女演員的出路，故一直都反對：「以前限制用得一個港人，就要一個大陸演員，這件事就製造好多港星的男士，女星就『益哂』范冰冰、李冰冰，這種情況下，成就這些女演員。」他認為，放寬後可讓香港女演員受惠，但寄語「香港女仔要爭氣」，「不只在香港鬥，老老實實要看自己」。

至於不再限制內容含內地元素後，合拍片能否讓拍出大膽的題材，陳果始終認為不會過到內地一關，作品內容都是「它要的東西」，不是「你想點就點」。

就香港人參與內地電影業製作數量的限制方面，陳果坦言不清楚，但一向都有港人參與內地電影製作，舉例張叔平過去在《讓子彈飛》負責造型設計，而現時內地電影業都「上哂位」，「它要你相當出色才要你，不是以前般阿貓阿狗都要」。

然而，陳果力讚取消收取中港合拍片立項申報費用是一件好事，解釋香港電影公司一直都要交8萬元、性質如服務費的費用給內地的合拍片公司，該公司會提供服務，包括將電影呈上內地部門審閱，而根據機制，香港人直接遞上去都不獲處理。

放寬措施能否一如政府所言可進一步推廣「香港電影」品牌，甚或如演藝界內地發展協進會執行會長曾志偉所料，港產片數量將增一成，陳果指，不敢直言有一成的增幅，但5項放寬措施多多少少都有助香港電影，好事多過壞事。

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