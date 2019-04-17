中央推出合拍片放寬措施　田啟文：需視乎政策實際情況

特首林鄭月娥昨日（16日）宣布，中央同意推出放寬措施，以便利香港電影及電影從業員進入內地市場；措施包括不再限制中港合拍片的演員比例及必須加入內地元素。 香港電影工作者總會會長田啟文（田雞）今（17日）於商台節目《在晴朗的一天出發》回應措施，指政策有助電影界拍攝真正港產片，但如果有人認為措施可令業界「好景」，是一個美麗的誤會；他稱過去內地部門都有政策不到位的情況出現，所以仍需要觀察實際情況。

田啟文直言措施令業界「好景係一個美麗嘅誤會」。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥昨日（16日）轉述北京同意的五項電影放寬措施，田啟文表示過去拍攝合拍片，特別是「大片」都要加入內地元素，如「突然有個女朋友要講國語」等等。他形容會與原作有落差，甚至有時候會令人感到電影風格不倫不類，兩面不討好。他稱措施有助電影界拍攝真正港產片，又可以在內地有市場。

然而田啟文亦指出，如果有人認為中央拆除鬆綁可以令業界有起色，是一個「美麗嘅誤會」。他強調，拍電影都是要視乎是否能夠賺錢，然而香港的消費及薪酬相當貴，即使現時新推五項措施，但因為過去內地都奉行「大門開細門唔開」的做法，即政府公布政策大方向，但在實際執行上卻未能到位。所以他指仍要視乎實際情況，才能知道措施是否幫助到業界。

田啟文提到業界亦有另一個訴求，稱內地部門的審查太慢，影響業界的運作空間，「有時候要照顧內地市場，又唔可以偷步喺香港上映。」他希望內地部門可以加快審查速度。