【逃犯條例】法案委員會首會議　未能選出主席　李家超：非常心急

《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例(修訂)條例草案》委員會今天（17日）早上召開首次會議。會議先由最資深議員、民主黨涂謹申主持選舉主席環節，民主派不斷提出規程問題「拉布」，會議一度暫停半小時，涂謹申諮詢秘書處和法律顧問意見後宣布休會，未能完成主席和副主席選舉。 保安局局長李家超對情況感到失望、遺憾和心急， 強調修例具急切性，類似的案件隨時隨地會發生，必須有機制處理，又指理解議員有不同意見，但應在法案委員會會議上理性討論和交流。 民建聯主席李慧琼指涂謹申沒履行主持會議的角色，對此感到遺憾，稱建制派將研究對策，處理民主派「瘋狂拉布」的行為，新民黨主席葉劉淑儀同樣譴責涂謹申主持會議的手法，形容他是「玩嘢」。議事規則委員會委員、工聯會郭偉強則稱，將提出修改議事規則。

李家超對委員會花了兩小時仍未選出主席感到失望、遺憾和心急。（羅君豪攝）



《逃犯條例》修訂進入大直路，立法會今天召開首次法案委員會會議，先由最資深議員、涂謹申主持選舉主席環節，區諾軒即發起拉布攻勢，指涂謹申將民建聯張國鈞的名字唸成張國「坤」，又指民主黨林卓廷把「坤」解讀成「昆人」，認為林卓廷冒犯張國鈞，要求林卓廷收回言論。惟一波未停一波又起，民主派會議召集人毛孟靜就會議安排提出規程問題，工聯會黃國健認為涂謹申無權處理，觸發泛民、建制議員對罵，其間工聯會郭偉強斥涂謹申「唔好扮垃圾」，郭偉強拒絕和收回言論，被逐出會議廳。

涂謹申宣布暫時會議半小時，諮詢秘書處和法律顧問意見，最終決定休會，未能完成選舉主席的程序。

保安局局長李家超表示，對委員會花了兩小時仍未選出主席感到失望、遺憾和心急，指修例具急切性，希望社會明白當局希望盡快處理台灣殺人案的問題，又指類似的嚴重案件會隨時隨地發生，必須有機制處理。他稱理解議員有不同意見，但應在委員會會議理性交流和討論。

至於泛民主派提出為條例增設日落條款，李家超指這些問題日後會在法案委員會上討論，不過他指若設日落條款，即意昧需展開與是次相似的法律程序，直指今日花了兩小時仍未能選出主席，反問「係咪非常不有效嘅方法」，又指若受害人是自己的家人或親戚，反問類似事件是否不會再次發生。

郭偉強因斥涂謹申「唔好做垃圾」，被逐出會議廳。（羅君豪攝）

郭偉強：將提出修改議事規則

民建聯主席李慧琼指涂謹申沒履行主持會議的角色，對此感到遺憾，稱建制派將研究對策，處理民主派「瘋狂拉布」的行為；建制派「副班長」、民建聯陳克勤則指出，涂作為一名資深議員，無可能不清楚他的角色是只是負責主持選舉主席，形容民主派是「無所不用其極地作拉布」。

新民黨主席葉劉淑儀同樣譴責涂謹申主持會議的手法，直斥他「根本不是主持會議，是玩嘢、拉布」。

被涂逐離場的郭偉強表示，作為議事規則委員會的委員，將會提出修改《議事規則》，初步有兩個方向，分別是限制主持人的唯一職務，以及更改由資深議員出任主持人的安排，「因為只要涂謹申喺度，資深議員的光環就會被糟蹋」，認為可考慮即場互選主持人。

建制派怒斥涂謹申的主持會議手法。（羅君豪攝）

涂謹申宣布暫時會議半小時，諮詢秘書處和法律顧問意見，最終決定休會。（羅君豪攝）

有支持和反對修例的組織今天早上在立法會示威區外示威。民陣聯同多名民主派立法會議員在示威者請願，他們高呼「守護香港，齊抗惡法」等口號，民陣召集人岑子杰直指，質疑政府並非為台灣殺人案而修例，而是有政治目的，他指要求政府撤回草案，又揚言盼重演反國教的情景。

保衛香港運動亦發起集會，大約20人參與，他們批評泛民議員「放生」逃犯，又指人命關天，故需要修例。示威期間，兩批示威者一度發生推撞，警方上前勸喻將示威者分開。