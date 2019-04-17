【逃犯條例】區諾軒斥政府一意孤行：將盡最大努力抗衡修訂

逃犯條例修訂草案於今日（17日）交到立法會法案委員會審議，不過於會議開始約一小時後仍未能選出主席。立法會議員區諾軒於港台節目上指，當局於上周提出於今日開會的做法倉促，並稱由於政府及建制一意孤行拒絕接受「日落條款」，泛民將盡最大努力抗衡修訂。

涂謹申將郭偉強逐出會議廳。（羅君豪攝）

會議於上午8時45分開始，原定於首10分鐘內完成選舉主席，不過至10時多仍未成功選出主席。立法會議員區諾軒指，除有部分議員質疑主持會議的涂謹申無權處理規程問題外，有泛民議員亦認為當局提交立法會審議的過程倉促，區諾軒批評當局於上周才決定於今日開會，當中時間過短。

籲政府接受泛民提出「日落條款」

他指出，泛民於早前提出「日落條款」，要求當局就是次的台灣殺人案作單次移交，但政府與建制派一意孤行要求永久性的移交逃犯條例，形容他們為「擺呢單案上檯」。他指，泛民將會盡力拖延修訂通過，但未肯透露有何拖延策略。由於立法會將於11時舉行大會，故委員會需要於大會前結束，不能加時；區諾軒估計今日未必能成功選出新主席。不過他強調現時就台灣殺人案的逃犯移交迫在眉睫，因疑犯有可能於四月底獲釋放，呼籲政府接受泛民提出的「日落條款」。