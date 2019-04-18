【政圈風聲】泛民連環出招　建制或犧牲長三角團應戰

《逃犯條例》修訂法案委員會攻防戰昨(17日)揭開序幕，民主派在早上會議「突襲式拉布」成功。開會約兩小時，連正、副主席也未能順利選出，工聯會議員郭偉強更成為首名被趕離場的建制派議員。其後在下午舉行的二讀辯論財政預算案《撥款條例草案》亦出現流會。 此舉引起建制陣營大感不滿，批評主持會議的涂謹申做法醜陋外，亦明言會商討對策。由於下次會議舉行日子仍由涂謹申決定，故有建制派議員透露，為防涂謹申選擇在立法會長三團期間召開會議，正考慮退團以免「甩轆」。極大機會成為委員會主席的謝偉俊昨晚已決定退團，留港「應戰」。

《逃犯條例》昨開會約兩小時，不但未能順利選出正、副主席，議員郭偉強更成為首名趕離場的建制派議員。(羅君豪攝)

立法會《逃犯條例》修訂草案委員會昨早召開會議，由最資深議員、民主黨涂謹申主持選舉主席環節，民主派展開拉布攻勢，民主派議員區諾軒稱涂謹申把民建聯張國鈞的名字唸成張國「坤」，又指民主黨林卓廷把「坤」解讀成「昆人」，認為林冒犯張國鈞，要求林收回言論。

其間工聯會郭偉強斥涂謹申「唔好扮垃圾」，郭拒絕道歉和收回言論，被涂謹申逐出會議廳。最終長達兩小時會議，未能進入選正、副主席程序，延至下次會議再續。

對於民主派「突襲」成功，有民主派透露，事前民主派陣營有作商討，但與涂謹申事前則沒討論。相反，此事觸動建制派情緒，聯手斥涂謹申沒履行主持會議角色、更稱其做法醜陋、「小丑式主持」，明言會研究對策，處理民主派「瘋狂拉布」的行為。

秘書處表示，在未選出主席之前，無論有關會議要改期或續會，都由涂謹申作決定。(羅君豪攝)

秘書處：會議改期或續會由涂謹申決定

由立法會主席梁君彥率領的長三角團原定於周日起一連四日舉行，原報名的7名泛民議員早前宣布不滿《逃犯條例》修改，決定退團，餘下的23名建制派議員原來會照期進行，不過經今日一役，團友人數或再有變數。

據秘書處指，當《逃犯條例》修訂法案委員會組成後，其委員會首次會議上選舉主席，須由出席委員中排名最先者主持選舉，即今次的法案委員會由涂謹申主持，所以在未選出主席之前，無論有關會議要改期或續會，都由涂謹申作決定。

有建制派議員透露，昨日舉行的條例草案委員會遭泛民「突襲成功」，仍未能選出正、副主席，加上下次會議日期將由涂謹申決定，擔心涂謹申將會議日期定於舉行長三團該四天，建制派為免甩轆，現考慮退團留下「應戰」。

已表明會競選主席一職的謝偉俊率先退團，以防「甩轆」。（羅君豪攝）

謝偉俊率先退團防甩轆

而表明會競選主席一職的謝偉俊已經率先退團，確保會議不會發生意外。謝偉俊早前已強調，若然當選會用「非常方法」主持會議，如限制議員的發言時間，或由五分鐘作起點再逐漸下調。

民主派議員區諾軒則稱，涂謹申沒與他們商討再開會日子，強調會繼續積極爭取以「日落條款」方式修例，對於建制派或會退出長三角團，他認為退與否應由他們自行決定。