【逃犯條例】建制斥涂謹申小丑、醜陋、玩嘢　泛民促設日落條款

《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例(修訂)條例草案》委員會今天（17日）早上召開首次會議。會議其間，工聯會郭偉強斥主持會議的民主黨涂謹申「唔好扮垃圾」，郭偉強拒絕和收回言論，遭涂謹申逐出會議廳。 民建聯主席李慧琼指，涂謹申沒履行主持會議的角色，對此感到遺憾，稱建制派將研究對策，處理民主派「瘋狂拉布」的行為。本身是議事規則委員會委員的郭偉強表示，將提出修改《議事規則》，防止日後再有同樣情況發生，又直言：「因為只要涂謹申喺度，資深議員的光環就會被糟蹋」。 對建制派提出修改議事規則，民主黨林卓廷明言感到憤怒，指建制派過往主持主席選舉也行使主席權力，惟今次涂謹申按議事規則處理程序問題，建制就看不過眼，事件突顯他們雙重標準。

郭偉強表示，作為議事規則委員會的委員，將會提出修改《議事規則》。（羅君豪攝）

李慧琼：泛民瘋狂拉布



會議由早上8時45分開始，兩小時的會議未能完成主席選舉，其中郭偉強因辱罵涂謹申被逐。建制派事後見記者，李慧琼斥涂謹申沒履行主持會議的角色，對此感到遺憾，稱建制派將研究對策，處理民主派「瘋狂拉布」的行為。

建制派「副班長」、民建聯陳克勤則指出，涂作為一名資深議員，無可能不清楚他的角色是只是負責主持選舉主席，形容民主派是「無所不用其極地作拉布」，做法醜陋，其黨友葛珮帆斥涂「小丑式主持」。 新民黨主席葉劉淑儀同樣譴責涂謹申主持會議的手法，直斥他「根本不是主持會議，是玩嘢、拉布」。

被涂逐離場的郭偉強表示，作為議事規則委員會的委員，將會提出修改《議事規則》，初步有兩個方向，分別是限制主持人的唯一職務，以及更改由資深議員出任主持人的安排，「因為只要涂謹申喺度，資深議員的光環就會被糟蹋」，認為可考慮即場互選主持人。

葉建源：建制派搬龍門

民主派會議召集人毛孟靜指，今天的會議未能選出主席，因她要提出一個非常重要的規程問題，她指法案委員會和工務小組委員會會議的會議時間重疊，形容會議安排出現很大的漏洞，令工務小組會議亦因此而暫停會議，她批評會議安排太草率，違反內務守則24(b)，若無人提出質疑，憂成立法會先例。

對於建制派批評主持會議的涂謹申霸道，工聯會甚至提出修改議事規則，民主黨林卓廷明言感憤怒，指建制派過往主持主席選舉也行使主席權力，但惟當看到涂謹申根據議事規則處理程序問題便看不過眼，只突顯他們雙重標準。

教育界葉建源亦提批評建制派做法是自暴其短，指若建制派提出修改議事規則，即意味建制派也認為涂謹申的做法符合規則，但現在提出修規，做法顯示是「搬龍門」，完全欠法治精神。

毛孟靜指，已就設立日落條款、單次處理台灣殺人案的建議已交給特首辦，以及自由黨高層人士在內的建制派，她稱陳克勤已收悉建議，政府則仍未回覆。議會陣線區諾軒揚言，民主派亦與政府一樣與時間競賽，只要政府和建制派接受日落條款，會議審議便會暢順得多。

區諾軒揚言，民主派亦與政府一樣與時間競賽，只要政府和建制派接受日落條款，會議審議便會暢順得多。（羅君豪攝）