【逃犯條例】逐郭偉強離場　涂謹申否認為拉布助攻　郭或司法覆核

審議《逃犯條例》修訂的《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例(修訂)條例草案》委員會昨天（17日）召開首次會議，由最資深議員、民主黨涂謹申主持選舉主席環節，經兩小時擾攘仍未能選出主席，需擇日再議。會議期間，工聯會郭偉强因斥涂謹申「唔好扮垃圾」，被逐出會議廳。 涂謹申今天早上接受商台節目《在晴朗的一天出發》時談及昨天的風波，他否認為泛民「拉布」助攻，強調自己嚴格按議事規則行事。有傳民主黨急召本身身在海外的涂謹申回港主持會議，涂謹申直斥有關說法多餘 ，強調主持會議是他的責任。 郭偉強接受同一節目訪問時批評涂謹申專橫，踐踏議會僅餘的尊嚴和資深議員的光環，正積極考慮就涂謹申的主持手法提出司法覆核，又指正計劃修改《議事規則》，改由秘書長代替最資深議員，負責主持小組委員會和法案委員會的主席選舉。他又解釋「唔好扮垃圾」是審慎的忠告，作為守禮議員只能提醒涂謹申不要亂來。

郭偉強因斥涂謹申「唔好扮垃圾」，被逐出會議廳。（資料圖片/羅君豪攝）

涂謹申：不會在長三角團期間開會

涂謹申表示，昨天的主持手法並非協助泛民「拉布」，強調是所有決定都是按照議事規則行事及根據法律顧問和秘書的意見。他指二十多年來，若自己要擔任任何委員會主席，均不會與任何議員私下討論有關會議的內容，倘民主黨和民主派開會討論會議策略，也全數避席，又形容自己昨天已超越作為民主黨和民主派議員的角色。

有傳民主黨急召本身身在海外的涂謹申回港主持會議，涂謹申直斥有關說法多餘 ，強調自己是最資深議員，有資格主持主席選舉，不能避免這個責任。經民聯石禮謙上周五在內會以最資深在席議員身份，決定限制議員在3日內報名加入委員會和在周三召開首次會議，涂謹申形容自己是被石禮謙的決定「急召」回港，坦言對石的決定「好唔高興」。

斥有「小人」懷疑其他人是「小人」

根據 《議事規則》，涂謹申有權決定下次開會時間，有建制派擔心涂會在大批建制議員參與長三角訪問團期間「偷襲」。涂謹申表明不會選擇在訪問團舉行期間開會，會按照秘書處提供的日子和自己的時間表決定開會時間，又直斥有「小人」常常懷疑其他人是「小人」。

至於郭偉強稱要修改《議事規則》，改由秘書長代替最資深議員，負責主持小組委員會和法案委員會的主席選舉。 涂謹申批評做法於政治上十分不智，又指建制派應明確指出他的主持方式有哪部分違反議規。

政圈料謝偉俊很大機會擔任修訂《逃犯條例》的法案委員會主席。（資料圖片/羅君豪攝）

郭偉強指積極考慮提司法覆核

郭偉強則批評涂謹申明顯協助泛民「拉布」，做法專橫，踐踏議會僅餘的尊嚴，糟蹋資深議員的光環，「原來反對派坐上主席台都可以咁專橫」。主持陳志雲其後反問，郭的說法是否意味建制派做主席時做法專橫，郭則說：「我唔係咁嘅講法」，澄清是指泛民常常批評立法會主席梁君彥專橫，但當上主席卻做出專橫行為。

他表示正積極考慮就涂謹申的主持手法提出司法覆核，又指正計劃修改《議事規則》，改由秘書長代替最資深議員，負責主持小組委員會和法案委員會的主席選舉，不過他坦言相信不能在該委員會選舉主席前成功修改議事規則 。

對於有聲音指建制派未來或會向涂謹申提出不信任動議，惟做法未必對事件有利。郭偉強同意說法，直言提不信任動議「未必行得通」，因處理動議需時，或會耽誤更多時間，變相拖延開會進度。他續指，建制派現正處於被動一方，所有發言及行動將根據議事規則，避免發生同類事件。