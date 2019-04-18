【逃犯條例】涂謹申稱不會在外訪團期間開會：勿以小人之心猜度

《2019 年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案》委員會昨日舉行首次會議，原本議程預留五分鐘選舉主席，惟最終兩小時的會議花在處理規程等問題，未能完成選主席程序。 涂謹申表示，秘書處昨日向他確認，他有權決定下次開會的日期及時間，正在與議員協調，強調不會把會議安排在長三角考察團期間，籲「小人」不要以小心之心猜度。

郭偉強昨天被逐出會議廳。（資料圖片/羅君豪攝）

逃犯條例草案委員會會議昨日未能順利選出主席，需要擇日再選。按照正常程序，召開會議需三日通知期，技術上趕不及下周三（24 日）或之前，即立法會長三角考察團進行期間開會。

涂謹申表示，秘書處向他建議了數個開會日期，他正在與議員協調，未有最終決定，但指不會選擇在考察團期間的日子，亦不會遲於五月底前進行會議。對於有人認為他會在長三角考察團進行期間開會，試圖「偷襲」，他希望有些「小人」不要用小人之心來猜度，「如果有人懷疑別人做小人咁冇得講啦」，強調會按秘書處提供的日子及自己的時間表來決定。

立法會主席梁君彥率領的長三角團將於周日起一連四日（21至24日）北上考察，原報名的7名泛民議員早前宣布不滿《逃犯條例》修改，決定退團；及後，表明會競選逃犯條例草案委員會主席一職的謝偉俊亦表明會退團，確保會議不會發生意外。