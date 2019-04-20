【逃犯條例】英駐港澳總領事表關注　又稱北京不歡迎《半年報告》

英國駐港澳總領事賀恩德就港府修訂《逃犯條例》表達關注，指很多英國人到香港做生意、旅遊或過境，故希望清楚了解有關條文，同時又關注當局推行修例的速度，但強調並非反對修例。 美國駐港澳總領事、歐盟及加拿大外交部，近日已先後就港府對《逃犯條例》修訂表達關注和憂慮。

英國駐港澳總領事賀恩德就港府修訂《逃犯條例》表達關注。(資料圖片/鍾偉德攝)

賀恩德接受港台英文節目訪問時又提到，中央政府並不歡迎英國政府上月發表的《香港半年報告》，他上星期曾到北京外交部，對方已明確表明有關報告屬干預。賀恩德稱，尊重對方表達的意見，但指出英國作為《中英聯合聲明》締約方，《香港半年報告》是英國總結《聲明》在香港的執行情況。

他又重提香港外國記者會前副主席馬凱不獲港府續發工作簽證一事，令人擔心將來會否出現同類情況，尤其可能是針對英國記者。他形容馬凱有多年經驗，在香港亦受到一定尊重，但現時仍不知道事件的原因，情況令人關注。

賀恩德本月初曾發聲明，要求香港政府高級官員，包括保安局局長李家超及商務及經濟發展局局長邱騰華等，澄清逃犯條例修訂對英國公民、執法機構合作及現時引渡安排的影響，質疑在此重要議題上，正式諮詢期較短，未能廣泛吸納意見，並提出對香港營商信心的潛在影響。