【逃犯條例】英駐港總領函港府　質疑諮詢過短　未納廣泛意見

逃犯條例修訂現於立法會準備成立法案委員會，前港督彭定康早前去信英國外相侯俊偉，上月底獲回覆，侯俊偉透露英國駐港澳總領事賀恩德就逃犯條例修訂正式向港府，包括保安局局長李家超及商務及經濟發展局局長邱騰華提出初步關注，質疑在此重要議題上，正式諮詢期較短，未能廣泛吸納意見。 另一方面，13名英國下議院議員聯署議案，要求英國政府考慮逃犯條例修訂對港英引渡協議的影響。 賀恩德發聲明，指已向香港政府高級官員要求澄清，逃犯條例修訂會對英國公民、執法機構合作及現時引渡安排的影響，亦提出對香港營商信心的潛在影響。他又闡述現時引起的爭議而帶來的敏感性，認為特區政府應給予更長時間，讓持分者有完整及廣泛的諮詢。

13名英國下議院議員聯署議案，要求英國政府考慮逃犯條例修訂對港英引渡協議的影響。（英國下議院網站）

英國人權組織「香港觀察（Hong Kong Watch）」引述有關信件，指侯俊偉向彭定康透露，賀恩德就逃犯條例修訂正式向港府，包括保安局局長李家超及商務及經濟發展局局長邱騰華提出初步關注，而領事館亦一直與香港英商會聯繫，確保商會觀點可獲完整表達。

侯俊偉又表明，香港「獲得或被視為全面獲得」在《中英聯合聲明》、《基本法》確保的高度自治及法治，而他及外交部會繼續留意香港的發展。惟對於逃犯條例，他指顯然在此重要議題上，正式諮詢期較為短，未能廣泛吸納意見。

另外，13名英國下議院議員聯署議案，指逃犯條例「或會方便引渡支持泛民社運人士、記者、異見人士及海外國民，包括商界領袖」，又指香港美國商會已對條例影響香港國際金融中心有極大關注，要求英國政府與港府交涉，並考慮逃犯條例修訂對現行的港英引渡協議的影響。