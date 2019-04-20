【紅色暴雨．多圖】狂風暴雨贈慶　見光墟復活節墟市今無奈取消

天文台在下午2時20分發出今年首個紅色暴雨警告信號，天色瞬間變黑，刮起狂風暴雨。原本今起(20日)一連兩日，在石硤尾舉辦的「復活親子逛墟市」見光墟，受惡劣天氣影響，今日無奈取消。 有熟食檔負責人，對因天雨關係腰斬今日的活動大嘆可惜，又擔心一早預備的食材，可能會浪費。

暴雨下，有媽媽需背著兒子，涉水而行。(梁鵬威攝)

關注綜援低收入聯盟及深水埗見光墟關注組等民間團體，原定趁復活節假期間，今明兩日在石硤尾偉智街遊樂場舉行「復活親子逛墟市」活動，惟天公不造美，今日下午的開幕儀式於橫風橫雨下匆匆舉行，嘉賓要縮短發言離開避雨。

墟市共有26戶熟食檔及58戶乾貨檔參與，惟現場暴雨連連，地上有一個個水坑，各攤檔雖然有加設帳篷，但仍不敵風雨被淋濕，情況狼狽。

截至下午4時，雨勢稍微減弱，所有乾貨檔皆在工作人員勸喻下離開，但現場仍有部分熟食檔檔主留守。其中一名熟食檔林先生對活動因天雨關係中斷感可惜，幸好他有準備保溫箱可保存食材。不過，他原為墟市準備兩天食材，擔心明日或未能銷售2日的份額。

對於明日墟市會否繼續舉行，墟市見習義工Kay 表示，會視乎天氣，在明日早上10時宣布活動是否繼續。



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