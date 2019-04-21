【逃犯條例】法案具爭議　梁君彥：引《議事規則》91條未必可取

多位官員及立法會22名議員今(21日) 起一連四日到長三角地區考察，原本報名的7名民主派議員，因修訂《逃犯條例》引起大爭議，早前宣布退出訪問團。擔任團長的立法會主席梁君彥出發前表示，民主派議員退團對行程完全沒影響，但對卻感到失望，強調訪問團是做實事，不涉及政治意識。 另外因《逃犯條例》修訂草案委員會召開首次會議後仍未能選出正、副主席，有建制派考慮引用《議事規則》第91條，將《逃犯條例》修訂直接提交大會審議。梁君彥認為做法未必可取，他稱法案具爭議性，應按一貫程序交由法案委員會審議。

梁君彥認為這次長三角訪問團是做實事，不涉及政治意識，強調「政治還政治，實際民主事都要做」。(資料圖片/盧翊銘攝)

立法會主席梁君彥提及，將會前往上海及杭州了解長三角發展，行程包括參觀復旦大學、飛機公司及阿里爸爸等地。他稱民主派7名議員退出訪問團，對行程完全沒影響，但卻感到失望，因這次部分行程由民主派議員主動提出。梁君彥又認為這次訪問團是做實事，不涉及政治意識，強調「政治還政治，實際民主事都要做」。

葛珮帆對譚文豪、葉建源缺席長三角​行程感可惜

身兼行政會議成員的經民聯林健鋒亦對民主派議員缺席感遺憾，認為議員應放眼世界和內地發展，不應以政治化看待行程。民建聯葛珮帆則指，到上海參觀飛機公司及到復旦大學交流是為公民黨譚文豪及教育界葉建源而設的行程，對於他們臨時缺席感可惜。

特首林鄭月娥日前會見傳媒時表示，自己未必有政府能量改善行政立法關係。(資料圖片/余俊亮攝)

每屆立法會都有政治爭拗事件 冀各方能務實處理

《逃犯條例》修訂草案委員會周三(17日)召開首次會議，民主派在會上「突襲拉布」成功，開會兩小時仍未能選出正、副主席。梁君彥形容是前所未有，他稱有議員不喜歡條例，但立法會是處理實事的地方，需按既定程序處理。對於有建制派考慮引用《議事規則》第91條，將《逃犯條例》修訂直接交至大會審議，梁君彥指法案具爭議，應按一貫程序交由法案委員會審議，有關做法未必可取。

特首林鄭月娥昨會見傳媒時表示，自己未必有政府能量改善行政立法關係，梁君彥認為行政立法關係「有時會好好，有時會跌落谷底」，認為每屆立法會都有政治爭拗事件，冀議員能做好自己工作，各方亦能夠務實處理。