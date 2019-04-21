立法會團訪飛機製造公司　林健鋒大讚國產飛機：遺憾有議員放飛機

立法會聯席事務委員會今(21)展開長江三角洲地區訪問行程，將一連四日到訪上海和杭州。首日行程考察中國商飛上海飛機製造有限公司（中國商飛），晚上參觀復旦大學。由於議員的航班延誤兩小時，導致兩個行程時間都稍為縮短。 經民聯林健鋒表示，C919飛機令他大開眼界，見識到國家的科技，又「暗彈」今次退團的七名泛民議員，「有些議員報了名，卻不來看真飛機，寧可放飛機，我表示非常之遺憾。」

長三角團首個行程是參觀中國商用飛機公司(中國商飛)。（中國商飛提供）

參觀國產大型客機C919 林健鋒：見識到國家科技

一眾建制派議員及局長抵達上海後，首個行程即前往拜訪中國商飛。眾人換上印有中國商飛標誌的白袍合照，並在模型沙盤前聽職員解說，以了解國產大型客機C919制造工程及發展規劃。其後更獲准參觀飛機總裝生產線，以及親身登上機艙。

立法會主席兼長三角考察團團長梁君彥晚上向隨團記者表示，同行議員很高興有機會登上C919飛機參觀。林健鋒表示，今次得以見到準備試飛的C919模型，令他大開眼界，見識到國家的科技。林向記者大讚飛機由外觀到內部都非常好，科技水準亦好，最後亦不忘「暗彈」退團的泛民議員，「有些議員報了名，卻不來看真飛機，寧可放飛機，我表示非常之遺憾。」

民建聯議員葛珮帆表示，首次有機會踏足正在試飛的C919，看到身經百戰的機身，鋪滿不同線路及測試儀器的基礎，「真正感受到我國大型飛機製造事業即將邁進新的里程碑，無需再完全倚賴外國進口飛機。」

議員們聆聽中國商飛職員的講述。（中國商飛提供）

復旦大學設宴款待 校長以粵語問好

訪問團晚上7時出席上海復旦大學晚宴，介紹上海市高等教育與STEM教育有關的創科項目培訓。復旦大學校長許寧生席間致詞時，以粵語「大家好」歡迎訪問團。他表示，復旦大學與香港的大學聯繫緊密，他最關注香港及大灣區科技及高等教育發展。

許寧生又稱，他有幸被特首林鄭月娥聘任為教資會成員，就粵港澳大灣區發展提意見，他本人因此每年赴港四次，拉近復旦和香港的距離。許寧生提到，每年有不少復旦大學的畢業生為香港各界作貢獻，「據說在證券市場，復旦大學的畢業生也是很突出。」

葛珮帆和劉國勳與復旦大學校長合照。（葛珮帆提供）

立法會長江三角洲訪問團首日行程