拾荒婦黃姐聽羅致光建議求助勞工處獲「特別待遇」　惟仍不獲聘用

立法會福利事務委員會早前舉行公聽會，會上67歲黃月嫻(黃姐)稱自己在職場受到年齡歧視的問題，卻換來勞工及福利局局長羅致光「可以搵勞工處協助就業」，令黃婆婆當場失聲痛哭。 黃姐在本月中聽從羅致光「建議」前往勞工處，獲得職員優待，毋需「攞籌」毋需等候即可會見職員，過程迅速有效率，甚至獲列印文字「放大版」的表格；不過尋找工作的過程卻「一波三折」，黃姐原約好前往威爾斯親王醫院應徵清潔工，惟她仍未面試對方已稱已聘到合適人選，更遭質疑：「甚麼是拾荒者」，而黃姐至今仍未能覓得合適的工作。 黃姐今(22日) 出席商台節見時有感：「如果個個都係咁(待遇)，搵嘢(工)嘅人就唔使咁唔開心啦！」 但她強調自己不想拿政府褔利，「因為有好多老人家都需要政府嘅幫忙。」

羅致光回應時僅表示「可以搵勞工處協助就業。」（李澤彤攝）

以往要「攞籌」 是次反被問有何需要協助

黃姐在電台節目時表示，搵工當日有感勞工處職員認出她，故獲得「特別待遇」。她稱以往到勞工處要先「攞籌」，再坐下排隊等會見職員。不過這次卻有不一樣待遇，一去到就有職員上前問她有何需協助，然後職員著黃姐不用「攞籌」，便給予她表格填寫，黃姐填完問職員：「係咪要坐低等嗌名？」職員卻指馬上就會有職員接見，她直言，「個個都坐低等緊，我個心諗緊點解唔使我等嘅？」

獲印「放大版」文件

進入房間後，女職員問黃姐想找甚麼類型工作？她回答：「無所謂，只要啱我就得」，女職員隨即幫她配對三份清潔工，更稱擔心文件印出來的字體太細，請同事幫黃姐印三張「放大」版本。黃姐直言：「如果個個都係咁(待遇)，搵嘢(工)嘅人就唔使咁唔開心啦！」

黃姐表示，曾有議員勸她不要再辛勞拾荒，建議她申請公援，但她強調自己不想拿政府褔利，「因為有好多老人家都需要政府嘅幫忙。」（資料圖片/羅君豪攝）

應徵醫院清潔工 職員卻稱「請咗人啦喎」

不過勞工處職員卻未能即場聯絡三份工作的負責人，隨後向黃姐稱那天有醫院到場招聘清潔工，建議她可嘗試應徵。結果黃姐與醫院職員約好緊接的周一見工，但當日黃姐前往威爾斯親王醫院時，男職員卻對黃姐的出現感好奇，他更稱「請咗人啦喎」，直至陪同黃姐搵工的隨行人士出示與當日職員聯絡的Wtapps記錄後，男職員才請黃姐填寫長達4頁的表格。

被職員追問：「甚麼是拾荒者」

填寫後男職員問黃姐現在有否上班？黃姐稱自己表格上已填寫是拾荒者，職員再問她「甚麼是拾荒者」，黃姐回答指「拾荒者都係職業嚟」，不過職員仍繼續追問，直至黃姐稱拾荒者的工作是「執紙皮」才完結，最終男職員僅稱要問清楚是否真的要請人。

鄧永謙：勞工處配對服務過程「冰冷」

傳教人Roy稱，黃姐這次到勞工處找工作獲得優待，他讚賞黃姐是勇者，敢於到處詢問是否請人。他稱，不少長者只會透過朋友介紹或中介公司尋找，很少自行叩門，認為是請長者填寫一份中英對照的正式表格並不容易。

關注拾荒者權益的團體拾平台幹事鄧永謙則指，政府雖然一直推動長者就業，但對長者支援卻不足夠，特別是勞工處配對服務，他認為整個過程「好冰冷」，感覺是為配對而配對。