立法會團訪上海證券交易所　機械人員工「牙尖嘴利」搶晒鏡

立法會議員長三角訪問團繼續第二天行程，建制派議員及官員早上參觀了章江科學城以及上海證券交易所。上交所特別派出智能機器員工「珍珍」招待，面對一眾議員輪番攀談，「珍珍」都對答如流，意外搶鏡成為主角。立法會主席梁君彥事後讚揚上海市在創科產業先進程度達世界一流水準。

立法會議員長三角訪問團繼續第二天行程，先後參觀章江科學城以及上海證券交易所。(鄭榕笛攝)

訪問團今（22日）早上參觀張江科學城。眾議員對於由張江科學城自主研發的光場全息直播系統相當有興趣 ，系統可實時播放3D全息影像，再通過高效的壓縮技術和把3D信號進行遠程投送，可以用在遠程教學、會議或直播中。

經民聯梁美芬、新民黨容海恩兩位女士率先試玩，容海恩狀甚投入，連番擺甫士，她事後大讚「好好玩，不過自己看不到」。主席梁君彥也被哄上台，不過他的表現就沒有女士們那麼熱情，只是豎起大姆指意思一下。

團員其後到訪上海證券交易所，上交所特別派出智能機器員工「珍珍」招待議員和高官，議員們見到「珍珍」都蜂擁而上欲與它「聊天」。梁美芬問珍珍招待客人是否開心，珍珍立即賣口乖：「是的，我知道各位領導是來自香港，我最愛香港了。」逗得眾人哄堂大笑。隨後珍珍繼續盡地主之誼， 不單邀請議員日後多到訪上海，更推薦上海景點，有議員笑指這位機械人員工「牙尖嘴利」。

之後輪到金融界立法會議員陳振英跟「珍珍」對話，他先是詢問股份交易量，當然難不到對方；之後陳振英打趣問「珍珍」「炒股貼士」，對方馬上專業地婉拒：「我們不能給你提供任何意見。」果然非常專業。