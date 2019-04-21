【逃犯條例】經民聯自由黨拒撐直上大會　梁君彥：視乎陳同佳判刑

立法會《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例(修訂)條例草案》委員會上周三(17日)舉行首次會議，經兩小時未能選出正副主席。工聯會議員郭偉強提出引用《議事規則》第91條，將《逃犯條例》修訂直接提交大會審議。 惟建制派內部對此反應不一，兩大商界代表政黨經民聯及自由黨，都不支持將草案直接交上大會。

林健鋒對郭偉強的建議不敢苟同，林認為立法會有固有程序，現階段應循程序行事。（鄭榕笛攝）

鍾國斌：直上大會破壞議會規矩 林健鋒​：應循程序行事

正在上海考察的建制派議員晚上(21日)再就事件表態。工聯會郭偉強表示，據他了解，立法會主席梁君彥不同意他的動議，但郭認為「面對非常情況，應有非常手法」。郭指萬一下周二（30日）召開的第二次例行會議上，仍未能選出草案委員會正副主席，建制派不能沒有任何應對準備，「30號當日的會議結果是關鍵。」

自由黨黨魁鍾國斌直接反對郭偉強的建議，認為破壞議會規矩。他指《逃犯條例》草案富爭議性，內容令部分人士擔憂，需要政府在法案委員會上詳細解釋，「不可以因為一小撮人、或一個過程而破壞整個議會的規矩。」

經民聯林健鋒亦對郭偉強的建議不敢苟同，林認為立法會有固有程序，現階段應循程序行事，繼續由《逃犯條例》委員會處理草案。林健鋒批評涂謹申主持會議「係玩緊嘢，阻住委員投票」，若然情況繼續出現，屆時或可再考慮把草案直上大會，但現階段仍應遵照程序處理。



立法會主席兼長三角考察團團長梁君彥其後會見傳媒時，再度重申，須待29日台灣殺人案疑犯陳同佳判刑結果出爐後，再考慮草案是否具迫切性，現階段不能作任何揣測。梁君彥早前已多次表態，直言將草案直上大會的做法不可取。