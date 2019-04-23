【政圈風聲】人大常委會將通過任命　自由黨陳曉峰接替人大代表

港區全國人大代表王敏剛上月因病與世長辭，享年70歲。根據人大選舉規定，若正任委員因故出缺，會按前年人大選舉結果的得票多少順序依次遞補，故將由得票1186票、排名第37位的自由黨黨員、律師會理事陳曉峰接任。據悉，全國人大常委會今日(23日)稍後將通過，任命陳曉峰為第13屆港區全國人大代表。

自由黨成員、律師會理事陳曉峰（左）將接任出缺的席位，成為港區人大代表。（資料圖片）

全國人大常委會會今日將通過多項議案，據悉當中包括通過任命陳曉峰為第13屆港區全國人大代表，替補王敏剛因病辭世而出缺的席位。

全國人大代表設有替補機制，不會再重新安排選舉，根據選舉規定，將由補充委員中得票最高的接任。過去人大代表亦有動用替補機制，2006年港區人大代表鄔維庸醫生去世，人大常委會之後通過由當年選舉排名第37名的中文大學中醫中藥研究所前所長梁秉中替補成為人大代表；此前，梁秉中亦曾於1998年替補逝世的廖創興銀行前董事長廖烈科，為人大代表。

原港區全國人大代表王敏剛上月因病與世長辭，享年70歲。(資料圖片/鐘偉德攝)

在2017年舉行的人大代表選舉，時為律師會理事的陳曉峰以自由黨成員身分參選，希望頂替退下火線的自由黨元老劉健儀，唯最終得票僅排名第37，令該黨首度失落人大代表。當時政壇傳出風聲，不獲祝福是由於自由黨不夠「愛國愛港」，該黨黨魁鍾國斌則反駁，坊間流傳有關方面的「祝福名單」陳曉風都榜上有名，即名單內的人選都為中央接受；當時陳曉峰則表示，落敗是由於自己做得不夠好，與所屬的自由黨無關。

倘若陳曉風順利透過候選機制成港區人大代表，意味港區人代之列再現自由黨的身影。