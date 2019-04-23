【引入海外醫生】醫生協會指事件已政治化：特首也出來　始料不及

醫務委員會料於下月審議豁免海外專科醫生實習安排，特首林鄭月娥上周六（20日）主動談及醫學界提出的「第五方案」，指要求受聘於衞生署的海外醫生通過執業試後須工作4年才可免實習，會令衞生署醫生自覺次人一等，促對各醫療機構的專科醫生「一視同仁」。 公共醫療醫生協會執委馬仲儀今日（23日）在商台節目《在晴朗的一天出發》上，解釋衞生署醫生的臨床工作性質與醫院有別，故海外醫生到衞生署工作年期是最長。馬仲儀重申，尋找方案之初都是從臨床和專業角度看，但現時討論變得很政治化，「尤其特首也出來，都是我們始料不及」，她形容林鄭出聲後令討論變得困難，但各醫生組織不會輕言放棄，繼續尋求病人組織支持。

公共醫療醫生協會執委憂慮，引入海外醫生的討論已政治化。（資料圖片）

馬仲儀在節目上指出，醫委會條例已列明大學醫學院學生畢業後一年的工作，即在醫委會和大學認可的醫院或相關機構提供內科、外科或助產服務，而一直考完執業試資格的學生被派往的都是公立醫院，並無衞生署的地方。她又解釋，衞生署醫生的工作都涉及臨床，舉例胸肺科、皮膚科、兒童健康發展等，但每一職位都很專門，又非醫委會條例列明實習臨床要做的科目，故起初她們對引入海外醫生方案中納入衞生署醫生對有保留，但聽取各界意見後，都希望剛提出的「第五方案」可求同存異：「可能衞生署的工作年期要長少少，希望中間有機會這個醫生都可有機會被衞生署派去醫管局工作一段短時間，讓他彌補本身此工作崗位工作性質要專一的方面。」

馬仲儀重申，尋找方案之初都是從臨床和專業角度看，但現時討論變得很政治化：「去到今日的討論已好政治，由4月3日取不到共識，醫生就保護主義，到我們取到共識，大家又會覺得好不公平，其實討論都變得好政治化，尤其特首也出來，都是我們始料不及，因為醫生想法真的想專業需要而已。」

她形容林鄭的意見好有份量，事情變得困難：「方案在公布前一周已有，無論醫學會、各界同事都不斷與不同持份者商討，看能否取得共識，之前都沒甚麼人表態，有些都不太理睬我們，特首一聲令下，整個星期六、日公眾假期都好忙碌出來表態。」馬仲儀強調，第五方案已考慮所有方面，道理在他們身上，各醫生組織不會輕言放棄，繼續尋求病人組織支持。