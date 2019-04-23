陳曉峰將遞補接任港區人大代表　譚耀宗：未來合作愉快

港區全國人大代表王敏剛今年3月因病逝世，享年70歲。按人大選舉規定，若委員因故出缺會按前年人大選舉結果的得票多少順序依次遞補，故在2017年人大選舉中得票排名第37位的自由黨黨員、律師會理事陳曉峰將會接任。人大常委會今日（23日）下午的會議將表決相關安排。 在北京出席會議的全國人大常委譚耀宗表示，陳曉峰的上任基本上已沒有問題，陳於較早前已開始參與人大工作，一經程序確認即可上任。譚又提到，陳曉峰擁有專業知識，對人大工作會很有幫助，相信未來可以合作愉快。

陳曉峰（左）將遞補接任港區人大代表。（資料圖片）

新人磨合沒有問題

譚耀宗指出，人大選舉有相關的遞補規定，人大代表須獲資格審查委員會確認，他透露，委員會對陳曉峰的任命並無異議，只待人大常委會確認及發出公告即可生效。譚耀宗又透露，陳曉峰目前已參與部分人大代表工作，例如常委會會議、內部會議、考察等。

譚耀宗表示，過往曾和陳曉峰出席過一些簡介會，認為他是一名具專業知識的律師，參與人大工作相信會有好處。被問到陳曉峰是新人，磨合上會否有困難，譚耀宗認為這沒有問題，因為本屆港區人大亦有半數代表是新人，相信大家一起合作、交流經驗，當可合作愉快。

全國人大代表設有替補機制，如有代表出缺，不會再重新安排選舉，根據選舉規定，將由補充委員中得票最高的接任。陳曉峰在前年人大選舉中得票1186票、排名第37位，按機制會由他補上空缺。