啟德體育區動土　林鄭：將成港新地標　工程延誤每天罰430萬

斥資319億元興建的啟德體育園今天（23日）正式動土，主持動土儀式的特首林鄭月娥表示，體育園將會成為香港的新地標，又指園區將傳承啟德機場通向國際的功能，繼續成為連接國際的窗户，把香港體育發展推至新台階。 根據資料，建造期為54個月，預計2023年下半年竣工，若有工程有所延誤，每天須繳付430萬元的違約賠償金。

啟德體育園園區以東方之珠作設計理念，展現香港的海港特色。(張浩維攝)

動土儀式於體育園工地舉行，林鄭月娥主持儀式，民政事務局局長劉江華、港協暨奧委會會長霍震霆、體育專員楊德強等人亦有參與主禮。

林鄭月娥致辭時表示，非常高興出席今天的動土儀式，見證香港大型體育基建發展開啟新一頁。她表示，自從她於2007年擔任發展局局長，由推動啟德發展，最終確認以體育作為啟德發展的主題和重要組成部分。林鄭月娥指經過廣泛諮詢、艱辛的議會遊說工作，工程才得以展開。

林鄭月娥又表示，體育園是香港有史以來最重要的體育基建投資，對推動香港體育精英化、普及化和盛事化很有作用；又指依賴上世紀興建的香港體育館、香港大球場和伊利沙伯體育館，已不能滿足香港的體育發展需要。

林鄭月娥表示，體育園將會成為香港的新地標，又指園區將傳承啟德機場通向國際的功能，繼續成為連接國際的窗户，把香港體育發展推至新台階。她以英文致辭時則提到期望體育園能如期完工和不會超支。

啟德體育園有限公司主席鄭志剛致辭時指，體育園是推動體育發展重要項目，指園區以東方之珠作設計理念，展現香港的海港特色，又相信體育區會是香港和大灣區新地標。

動土儀式亦另樹一格，園區代表向到場的人士派發哨子，並著記者與嘉賓在動土之時吹響哨子，以示體育區已「整裝待發」。

位於啟德舊機場的工地只有暫時搭建的動土儀式場地，進入工地的人均需戴上頭盔。場內亦設展覽區，擺放體育區的模式，以及VR設備，以4D形式向嘉賓展現園區日後落成的模樣。