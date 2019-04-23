上海發改委主任晤立法會訪問團　籲：放棄狹窄短視眼光

立法會訪問團今（23日）繼續第三天行程，早上先出席長三角區域一體化發展情況介紹會，與會人士包括上海市發改委主任馬春雷、中聯辦副主任何靖、上海市港澳事務辦副主任周亞軍、上海交通大學管理學院副教授梁建等人。 馬春雷在會上講話寄語眾人，着重整個國家及地區的整體發展，放棄狹窄和短視的眼光，着力於有共識的範疇。 記者鄭榕笛隨團直擊

馬春雷（右一）在會上講話寄語眾人，着重整個國家及地區的整體發展，放棄狹窄和短視的眼光。（鄭榕笛攝）

訪問團團長、立法會主席梁君彥會上表示，長三角區域合作辦公室去年發表的《長三角地區一體化發展三年行動計劃（2018-2020年）》，目標是透過協調及共同發展，推動浙江省、江蘇省、安徽省及上海的經濟融合。香港特區近年也積極發展創新科技，建設智慧城市，同時配合中央提出的粵港澳大灣區綱要。梁稱，長三角地區的發展歷程，對香港配合大灣區發展方面的建設工作極具參考價值。

上海發改委籲放棄狹窄短視眼光

梁君彥事後轉述上海市發改委主任馬春雷會上講話，馬春雷寄語大家應着重於整個國家及地區的整體發展，要放棄狹窄和短視的眼光，着力於有共識的範疇，多加溝通只求達致更宏大長遠的整體利益。

上海市長：歡迎香港不同黨派議員到訪

另外，梁君彥提及昨晚（22日）訪問團與上海市市長應勇會面及晚宴，雙方就多方面交換意見，與創科版互聯互通、旅客承載力、適合亞洲人的醫藥發展等。應勇托梁君彥向不同黨派議員表示，隨時歡迎他們到訪，並樂意為他們作出安排。

議員乘高鐵出發往杭州（葛珮帆提供）