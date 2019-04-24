【佔中判刑】三子代表律師：刑期較預期高　會提上訴

佔中案九名早前被判罪成，今日（24日）判刑。「佔中三子」陳健民、朱耀明及戴耀廷分別因串謀公眾妨擾判囚 16 個月，朱耀明緩刑兩年；陳健民和戴耀廷另因煽感公眾妨擾判監 8 個月，兩控罪同期執行並即時入獄，合共囚 16 個月。 代表三子的律師關文渭表示，刑期較預期中高，會就三子的罪名上訴，同時會就戴耀廷及陳健民的刑期上訴。

戴耀廷被判囚 16 個月。（余俊亮攝）

社福界立法會議員邵家臻因煽惑他人犯公眾妨擾罪，被判即時入獄8個月。代表邵家臻的資深大律師彭耀鴻表示，會積極考慮上訴，對判刑感失望，認為事件涉及和平示威，不應判刑。

另外，公民黨陳淑莊因腦内發現腫瘤，要短期內進行腦部手術，將押後至6月10日判刑。代表陳淑莊的大律師馬維騉表示，近數天才得知陳淑莊身體狀況。他稱不會預計刑期，但被問到會否要求緩刑，就指會考慮陳淑莊的身體狀況。

社民連主席吳文遠表示，相信黃浩銘會積極考慮上訴，對於判決結果，他認為一日刑期都嫌多。除此之外，他還擔心煽惑他人妨擾罪現有案例的話，會更容易令律政司用作檢控其他示威者。

陳健民被判囚 16 個月。（余俊亮攝）

代表三子的律師關文渭表示，刑期較預期中高，會就三子的罪名上訴。（羅家晴攝）