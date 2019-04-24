【佔中判刑】朱牧淚灑送別：兩教授為公義犧牲 　冀市民別再沉默

佔中九子案今（24日）判刑，佔中三子的陳健民、朱耀明及戴耀廷分別因串謀公眾妨擾判囚 16 個月，朱耀明緩刑兩年，陳健民和戴耀廷另因煽感公眾妨擾判監 8 個月，兩控罪同期執行並即時入獄，合共 16 個月。 對朱牧來說，今天的心情只能以「難過不已」去形容。就記者所見，朱牧早上約九時踏進法院時，心情已顯沉重，除大合照時臉上擠岀笑容外，其餘時間都不時眺望遠方，心事重重。 直到裁決結果宣布後，九子的身影只餘下五人，朱牧更是雙眼通紅，想起多年並肩作戰的「戰友」被判囚，朱牧心情五味雜陳。會見記者時更不時拿岀毛巾拭淚，簡單一條黃色小手帕，蘊含卻是雨傘運動不屈不撓的精神。

朱耀明與李永達等戰友目送囚車離開。（林樂兒攝）

年紀年邁的朱牧，在30度的炎夏之下，仍堅持送戰友坐囚車離開。下午一點時許，他與同樣被緩刑的李永達在法院的停車場外，等候載著四名戰友的囚車駛出，目送戰友離開。當囚車岀閘時，朱牧一直挺起上身注視車輛，激動得要他人攙扶，並揮動黃色手帕，向囚車的同伴、戰友大喊「戴耀廷加油！戴耀廷！陳健民！」

經過一整個早上的折騰，朱牧與妻子及友人往西九龍裁判法院的餐廳午膳，餐廳外早就有大批記者守候。朱耀明午飯後與太太離開時表示，今日對他而言是非常難過的事，五年來戴耀廷和陳建民一起走過很多日子，但他們今日卻被判監，他稱審訊期間兩人充分體現其高貴一面，想到是兩位教授向法官為他求情。他強調「運動不但係推動香港的民主，更能夠使到香港，令我地期望建立一個互愛、互濟，彼此關懷的社會。」

冀市民別再沉默 朱牧：一定會鼎力秉承他們的志願

被問及看到戰友身處囚車的感受，朱牧稱希望每位看到囚車的市民都應該想想，「兩位教授為公義、民主而被判囚，我地要想一想這種犧牲的精神，大家都不能夠沉默，應該繼𠄘這一種志向為香港做好件事」，他強調若其他人仍沉默無聲的話，社會會變得黑暗和墮落。朱牧認為雖然他們在囚車入面，但於黑暗中仍看到星星，因他們的生命發着光輝。

最後朱牧希望市民能珍惜每次發聲的機會爭取公義，他重申雖然身在外面，但一定會鼎力秉承他們的志願，繼續未來的工作。

朱耀明表示戴耀廷和陳健民為公義、民主而被判囚，希望市民不要再沉默下去。（鄭子峰攝）