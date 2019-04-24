【佔中判刑】陳淑莊患腦瘤　戰友楊岳橋哽咽：非常近期才知悉

今日(24日)佔中九子判刑，另一個焦點是驚聞公民黨立法會議員陳淑莊腦內有一個直徑4.5厘米的腫瘤，需在兩星期內做手術，其判刑亦因此押後至6月10日。 公民黨黨魁楊岳橋表示，他也是非常近期才知悉有關情況，對於陳淑莊向立法會主席告假，他坦言缺少陳淑莊這名戰友，對公民黨會一定影響，他哽咽地說公民黨和民主派會努力分擔陳淑莊和邵家臻的議會工作。

陳淑莊指復活節前後接受詳細的腦掃描及診斷，發現左腦有一個直徑4.2厘米的腫瘤。（羅君豪攝）

黨友郭家麒：希望陳淑莊能夠堅強地捱過去



陳淑莊今天下午離開法庭時主動交代病情，指復活節前後接受詳細的腦掃描及診斷，發現左腦有一個直徑4.2厘米的腫瘤，較乒乓球稍大，腫瘤壓著腦幹位置，導致腦幹彎曲，壓著部分腦血管及神經，醫生診斷為腦膜瘤。

楊岳橋表示，他也是非常近期才知悉有關情況，對於陳淑莊向立法會主席告假，他坦言缺少陳淑莊這名戰友，對公民黨會一定影響，他哽咽地說公民黨和民主派會努力分擔陳淑莊和邵家臻的議會工作，強調公民黨內部有作好分工，希望陳淑莊能盡快早日康復。

本身是泌尿科醫生的黨友郭家麒表示，今天才知悉陳淑莊的情況，他坦言幸好陳淑莊能夠趕及在判刑前求醫，否則後果嚴重。他指出，腦瘤壓著陳淑莊腦部的重要部分，需接受大型手術，康復也需要長時間。他坦言陳淑莊既要面對判刑，又要面對病患，倘若被判刑多於三個月，甚至不能參選下屆立法會，他希望陳淑莊能夠堅強地捱過去，又表示公民黨上下全力支持她。

郭家麒（右二）希望陳淑莊（中）能夠堅強地捱過去，又表示公民黨上下全力支持她。（資料圖片／李澤彤攝）

兩戰立法會 陳家洛：路，一起走下去

民建聯漁農界立法會議員何俊賢今天在facebook回應陳淑莊的病情，直指：「一到找數，個個都身患絕症。你玩晒啦～～～」言論惹起網民圍攻，被批評涼薄和冷血。郭家麒炮轟有關言論，認為以他人的健康大造文章，是極不道德和涼薄。

陳淑莊另一戰友、曾兩度以同一名單參選立法會選舉的黨友陳家洛表示，祈求陳淑莊能夠早日康復，又說所有「佔中朋友」繼續互相扶持，「路，一起走下去。」

與陳淑莊一起爭取《檔案法》和《資訊自由法》立法的專業議政莫乃光表示，陳淑莊和邵家臻並無離開議會，民主派會守著整個議會，等待他們回來，指身體健康才是最緊要，有健康才能一起繼續打這場民主硬仗。對於何俊賢的言論，莫乃光直指，「對這種人的說話」沒太多評論：「大家有眼睇，我亦不知當陳淑莊議員回來時，何議員怎樣回應面對陳議員呢？說這種說話，我想他自己想，他將來作為一個人如何面對自己。」

陳家洛表示，祈求陳淑莊能夠早日康復，又說所有「佔中朋友」繼續互相扶持，「路，一起走下去。」（資料圖片）

莫乃光（左一）表示，陳淑莊和邵家臻並無離開議會，民主派會守著整個議會，等待他們回來。（資料圖片／余俊亮攝）