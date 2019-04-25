【佔中判刑】憶戰友還柙揪心　朱牧親口斥何俊賢：不覺他是一個人

佔中昨（24日）判刑，三名佔中發起人中，戴耀廷和陳健民被判囚16個月，正還柙荔枝角收押所，朱耀明牧師被判同樣刑期但獲緩刑。 朱耀明今朝(25日)在商台節目《在晴朗的一天出發》上坦言，昨天見到兩名戰友在荔枝角收押所回望鏡頭的畫面，感覺揪心。 對於民建聯立法會議員何俊賢將被告之一、公民黨立法會議員陳淑莊因腦患瘤而押後裁決一事，揶揄為「一到找數，個個都身患絕症。你玩晒啦」，朱牧直言，悲憫的心是做人的基本質素，假如在一個人患病，甚至生命威脅時踩多一腳，「無論他做甚麼職位，我都不覺得他是一個人。」

朱耀明牧師昨日踏着鐵馬，探出半個身子，揮動着他的黃手帕，一邊哭一邊大喊叫「戴耀廷！陳健民！」。(資料圖片/林樂兒攝)

戴耀廷抵達荔枝角收押所。（余俊亮攝）（資料圖片／余俊亮攝）

朱耀明昨天灑淚告別戴耀廷和陳健民一幕，令人動容。早上在節目中被問及是否難以接受兩名戰友被收監，朱權明指，公民抗命的路一定是如此走，走到監獄是必然的事，昨天所有人都準備好，但他看見兩人在荔枝角收押所時，仍感揪心：「當我獲緩刑，不能與他們一齊時，我見到兩位同伴走進監獄，我昨日在電視見到的畫面，當建民、阿戴他們回頭望剎那，好揪心，我應該同他們一齊。」

陳淑莊因腦患瘤要做手術，故裁決押後。朱耀明透露，在上庭前兩日才得悉陳淑莊的病情，他們都非常擔心。對於何俊賢「一到找數，個個都身患絕症，你玩晒啦」的言論，朱耀明不解為何會有人會這樣說話，指無論做任何職位或官位的人，其實都要先做一個人，直斥何俊賢非一個人：「人其實有憐憫的心、有悲憫的心，這個是好重要做人的基本質素，假如一個人在患病當中、身體軟弱時，面對甚至生命威脅時，你怎能夠再忍心踩她多一腳、去諷刺她一番？ 無論他做甚麼職位，我都不覺得他是一個人。」

朱牧對何俊賢揶揄陳淑莊患腦瘤的舉動，直言「無論他做甚麼職位，我都不覺得他是一個人。」(盧翊銘攝)

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