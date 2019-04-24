【佔中判刑】美英領事關注　中國外交部反對外國干涉

佔中九子案今日（24日）判刑，各人分別被判處社會服務令200小時至16個月監禁刑期，惹起多個外國國家及地區的官方組織和外媒的關注。美國駐港總領事館發言人關注判決將扼殺《基本法》之下港人所享有的權利；英國駐香港總領事館憂慮判決或阻嚇港人未來參與和平示威；台灣陸委會則呼籲有關方面信守《基本法》對香港「一國兩制」、「港人治港、高度自治」的承諾。

佔中九子案件判刑引起多個外國國家及地區的官方組織和外媒的關注。（梁鵬威攝）

美國領事館發言人關注有關判刑會壓制《基本法》下保障的港人的權利，強調尊重港人的言論自由及和平集會自由。英國駐港總領事館回應佔領中九子案判刑，指出《中英聯合聲明》保證香港的言論自由及集會自由，這些權利及自由應當獲充分尊重，憂慮判決或阻嚇港人日後參與和平示威。

台灣陸委會則對判刑表示遺憾，認為判決印證「一國兩制」未能尊重民眾政治權利。陸委會認為，港人追求民主、法治、人權的公民運動，是香港珍貴的民主資產，更是社會前進的動能，執政者應正面看待其時代意義，尊重並保障人民政治權利。陸委會指出，中共一方面強調講好「一國兩制」故事，一方面卻壓縮香港民主自治與自由人權空間，是自曝其短，全世界都會密切關注香港實施「一國兩制」情形，又指台灣人「不會遭欺瞞誆騙」。

在北京，外交部發言人耿爽就表示，香港事務屬於中國的內政，中方反對任何外國干涉。

路透社報道指出，有評論認為判刑反映作為前英國殖民地的香港，政治自由正趨衰落。（梁鵬威攝）

路透社引評論指香港政治自由衰落

此外，判刑亦引起外媒廣泛關注，除路透社、美聯社、法新社三間主要海外通訊社外，美國《紐約時報》、彭博新聞社、英國廣播公司、《衛報》、《金融時報》、半島電視台和新加坡《海峽時報》等均有報道。

路透社報道指出，有評論認為，判刑反映作為前英國殖民地的香港，政治自由正趨衰落。美聯社報道指，判刑被視為在北京施壓下，半自治的中國境內政府，為抗爭畫線；法新社報道則形容，佔中案被告被判處監禁，對香港飽受困境的民主運動，是一次最新的打擊。

美國《紐約時報》引述國際組織「人權觀察」（Human Rights Watch）高級中國研究員王松蓮（Maya Wang）的聲明，指判刑是向所有倡議民主人士發出訊息，警告其行為會帶來嚴重後果。