【佔中判刑】戴耀廷囚16個月　何君堯再出招　要求港大革除戴教席

佔中發起人、港大法律學院副教授戴耀廷昨天（24日）因串謀作出公眾妨擾和煽惑他人作出公眾妨擾罪成，被判入獄16個月。立法會議員何君堯今天（25日）再狙擊戴耀廷，稱今天已去信香港大學校委會主席李國章，要求港大革除戴耀廷的教席。 他在信中指，期待已久的公義終將來臨，以戴耀廷為首的「佔中九犯」，終被判罪成和入獄，他指戴耀廷的違法行為導致港大聲譽受損。他於過去兩年多次要求港大採取行動，要求革走戴耀廷，惟港大每次都支吾而對，認為校方不應要拖延，立刻革除戴耀廷的教席。

戴耀廷昨天因串謀作出公眾妨擾和煽惑他人作出公眾妨擾罪成，被判入獄16個月。（資料圖片／余俊亮攝）



何君堯多年來一直狙擊戴耀廷，2017年9月，他在添馬公園發起「反港獨、反冷血、反偽學——革走戴耀廷」呐喊大會，要求港大革走耀戴耀廷，其間與時任屏山鄉事委員會主席曾樹和稱要把「港獨分子」殺無赦，引起極大爭議。

在戴耀廷被判入獄的翌日，何君堯再出招，稱今天已去信香港大學校委會主席李國章，要求港大革除戴耀廷的教席。

何君堯又信中指，期待已久的公義終將來臨，以戴耀廷為首的「佔中九犯」，終被判罪成和入獄，他指戴耀廷的違法行為，導致港大聲譽受損。

他續指，他於過去兩年多次要求港大採取行動，要求革走戴耀廷，惟港大每次都支吾而對。他認為戴耀廷已被法院定罪，港大不應要拖延，立刻革除戴耀廷的教席。他又稱希望港大以「行動證明一切」，為港大挽回一點名聲。

港大昨天回應查詢時表示，尊重法庭裁決，將因應法庭判決及判刑，根據香港大學條例及相關規條的既定程序跟進。