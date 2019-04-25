【佔中判刑】朱牧與戴耀廷陳健民隔玻璃擊掌　黃浩銘託付傳金句

佔中九子案昨日（24日）判刑，被判處監禁的戴耀廷、陳健民、黃浩銘、邵家臻被還柙於荔枝角收押所內。九子之一、被判處緩刑的牧師朱耀明則於今日(25日)下午前往探望。 朱牧表示，期間有與黃浩銘說話，黃亦託他向公眾傳遞一句金句，亦有與戴耀廷和陳健民隔著玻璃擊掌，對三人的情況感到安心。

黃浩銘託朱牧傳遞一句金句「世上雖然有苦難，當不必懼怕，因耶穌已經勝過一切。(資料圖片/盧翊銘攝)

朱耀明下午約一時三十分與妻子等抵達荔枝角收押所，約一小時後完成登記手續，進入收押所探望4人。

朱逗留近一個半小時，於下午約4時左右離開，他表示，自己是跟隨黃浩銘家人前往探視，同時見到陳健民和戴耀廷，他形容各人情況非常穩定，對方亦表示親友和支持者不必擔心。

黃浩銘託朱牧傳遞金句

朱耀明又指，黃浩銘託他傳遞一句金句「世上雖然有苦難，當不必懼怕，因耶穌已經勝過一切。」而黃浩銘亦覺得很平靜，生活很好。

他指，各人狀況都是「安心」、「日子容易過，唯一壞處是無法看書」，而生活上，各人「沒有大困難，監獄職員對他們很好」，家人則也有帶生活必需品給各人。

昨晚有數百名支持者在拘留所外聲援，朱指各人約略有聽說燭光晚會情況，「黃浩銘很高興有如此多人支持。」

各人又託朱耀明向港人傳達「不要放棄，呼籲大家428、六四、七一都要走出來，為香港未來抗爭」。

朱牧稱各人狀況安好。(梁鵬威攝)

至於其他3人，朱耀明就表示只是跟隨黃浩銘家人探望，無法親身接觸到戴耀廷和陳健民，只是大家隔著玻璃擊掌，他形容二人「安樂」，「在監獄有幫助人，教囚友拉筋」。

而早前被送入院的邵家臻，他就表示對方濕疹、心速過高，但詳情還醫院確認，福利官仍沒有正式通知會送往哪間醫院，亦未知是否需要留院。

至於上訴的情況，朱就表示留待律師交代，但強調自己與戴耀廷、陳健民是同一代表律師，上訴決定會一致。

朱耀明下午約一時三十分與妻子等抵達荔枝角收押所。(梁鵬威攝)

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