【佔中判刑】邵家臻因心跳急促等問題送院　陳淑莊報平安

昨天判刑的佔中九子案中，4人要即時入獄，包括社福界立法會議員邵家臻。事隔一日，邵家臻今日（25日）下午疑因身體不適，救護場抵達荔枝角收押所將他送院。 剛於荔枝角收柙所探望佔中四子的朱耀明牧師表示，邵家臻因為濕疹及心跳急促問題，需要送往院檢查，要先到急症室檢查，才知是否需要留院。

邵家臻送院時身穿囚衣。

邵家臻下午因為濕疹及心跳急促問題需送院治理。

邵家臻因佔領運動被判「煽惑他出公眾妨擾」及「煽惑他人煽惑公眾妨擾」罪成，被判8個月，昨天已即時被送至荔枝角收押所。

邵家臻患有糖尿病，上個月為預備「佔中九子案」，曾到醫院接受身體檢查，看看糖尿病對身體的影響和會否有併發症，惟發現病情有失控的情況，膽固醇亦超標，需認真處理。

邵家臻當時指，在病理上，糖尿水眼即「黃斑水腫」，需要打眼底針消腫、放水和減壓，當日需要帶第一針，4月和5月則分別打第二和第三針。

患有糖尿病的邵家臻曾因預備「佔中九子案」審判而接受身體檢查，發現「糖尿失控」和膽固醇超標，曾到醫院處理糖尿上眼的問題。（資料圖片／邵家臻FB圖片)

陳淑莊今報平安，反而擔心邵家臻健康。(資料圖片/張浩維攝)

陳淑莊今報平安 反而擔心邵家臻健康

另外，昨天判刑時，公民黨立法會議員陳淑莊公佈證實患有腦膜瘤，需於兩周內接受手術，其判刑亦因而延至6月10日，社會各界均關注其病情。

陳淑莊今日向外界報平安，指目前狀態穩定，「在各方好友幫忙下，今早見了另一位腦外科醫生，之後按醫生吩咐，到中環做顯影MRI，為手術做準備。剛與醫學教授面談，進一步了解治療過程，好讓自己及家人放心。」

她指，自昨日傳出患病消息後，親友及市民紛紛向其問候，並提供一些診治建議，感謝大眾的關心和愛護。陳稱，此時此刻，反而掛念在荔枝角收押所的4人，「尤其阿臻，他今午不適送院，幸好據了解他情況未算好嚴重。願阿臻平安！」

陳淑莊並鼓勵大家寫信，透過文字傳達力量，陪伴4人度過囚禁的日子。