【逃犯條例．拆局】攻防戰再開打　建制內會出招　泛民拉布靠大劉

審議《逃犯條例》修訂的立法會《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案》委員會上周三（18日）召開首次會議，由民主黨涂謹申負責主持主席選舉環節，在民主派的「拉布」攻勢下，會議花兩小時仍未能選出主席，工聯會郭偉強更被逐出會議廳，涂謹申最終決定下周二（30日）再召開會議。 這場議會攻防戰愈演愈烈，建制派和民主派近期紛紛「出招」，公民黨昨天（25日）提出《2019年侵害人身罪（修訂）（域外法律效力）條例草案》私人條例草案，賦予特區政府及本港司法機關權力，處理港人在境外涉嫌謀殺、誤殺或意圖謀殺的案件。建制派則料於今天（26日）的內務委員會，要求討論有關法案委員會的選舉主席規定。 法案委員會下周二再召開會議，有民主派議員坦言，難以再透過提出規程問題，阻止主席選舉環節展開。又透露若一旦主席選舉環節，焦點將放在主席和副主席會否涉及利益衝突之上，據悉火力將集中於有意參選主席的謝偉俊、其妻白韻琹與提出司法覆核的華人置業前主席劉鑾雄的友好關係上。

民主黨上周先提出新建議，倡以地域概念區分台灣與內地，並在《逃犯條例》加入「日落條款」，處理台灣殺人案。（資料圖片／余俊亮攝）

民主派接連提出多項建議 自知政府不會接納



民主派近日接連出招，抗衡《逃犯條例》修訂。民主黨上周先提出新建議，倡以地域概念區分台灣與內地，並在《逃犯條例》加入「日落條款」，處理台灣殺人案。公民黨昨天則再進一步，提出《2019年侵害人身罪（修訂）（域外法律效力）條例草案》私人條例草案，賦予特區政府及本港司法機關權力，處理港人在境外涉嫌謀殺、誤殺或意圖謀殺的案件。楊岳橋強調，草案不單解決政治爭拗，更重要的是能夠回應事件的肇因，將台灣殺人案的疑犯繩之於法。

熱血公民鄭松泰昨天亦出招，去信法案委員會，要求參選主席及副主席的議員詳細交代對修例的立場、個人利益，以及個人任何業務有否牽涉任何利益衝突或可能出現利益衝突的情況。

有民主黨議員指，該黨雖提出建議，但政府沒有他們的建議作跟進。該議員坦言，不論是民主黨的建議或公民黨提出的私人草案，提出時已自知政府根本不會容納和考慮，反而重點是要讓市民和社會知道，《逃犯條例》修訂和台灣殺人案是有其他方法（Alternative）可處理，故民主派希望藉扔出不同建議，突顯政府在修例上一意孤行和「霸王硬上弓」的態度。

謝偉俊、妻子白韻琹與就《逃犯條例》提出司法覆核的華人置業前主席劉鑾雄的友好關係，將會成為民主派質疑謝偉俊是否合資格參選主席的其中一項理據。（資料圖片／羅君豪攝）

建制今或要求討論主席選舉規定

建制派早前醞釀建議考慮在內務委員會提出動議，要求內會向法案委員會發出指引，由立法會秘書長代替最資深議員主持主席選舉環節。內會主席、民建聯主席李慧琼昨天表示，收到何君堯的信件要求在今天召開的內會處理有關事宜，但內會暫時未有相關議程，她指根據《議事規則》，內會有角色可決定如何處理草案，相信議員今天會在內會上提出有關問題，但沒有回應會否就建議即日作出決定。

法案委員會下周二再召開會議，民主派有何對策應對？有民主派議員坦言，即使涂謹申繼續擔任主持，也難以再透過提出規程問題，令主席選舉環節無法於當天開始。因此，一旦進入選舉主席程序，民主派已初步制訂部分策略，包括要求主持設選舉論壇，讓議員質詢主席參選人，又透露會把焦點放在主席和副主席會否涉及利益衝突之上。

其中，有意代表建制派參選主席的謝偉俊將成為主要攻擊對象，謝偉俊、妻子白韻琹與就《逃犯條例》提出司法覆核的華人置業前主席劉鑾雄的友好關係，將會成為民主派質疑謝偉俊是否合資格參選主席的其中一項理據。

李慧琼指根據《議事規則》，內會有角色可決定如何處理草案。（資料圖片／歐嘉樂攝）

劉鑾雄早前就《逃犯條例》修訂提司法覆核。（資料圖片／張浩維攝）