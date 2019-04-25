【逃犯條例】鍾國斌指陸委會非官方機構　遭國際關係教授柴台

被視為「送中條例」的逃犯條例修訂草案備受爭議，外界擔憂修例後會使港人被引渡到中國大陸遭受不公平審訊，泛民亦號召市民周日（28日）上街反對修例。 自由黨黨魁鍾國斌今天（25日）出席浸會大學學生會舉辦的一個關於逃犯條例修訂的論壇時，認為台灣未必不接受修例後的一次性移交協議，又指早前雖然台灣陸委會發聲表示不接受，但對方並非正式官方機構，除非蔡英文表態，不相信台灣不接受。該言論隨即令台下聽眾譁然，浸大政治及國際關係學系前助理教授黃偉國更在聽眾席上高聲打斷鍾國斌發言，質疑道，「唔係嘛，我讀台灣政治架喎」。 同場的公民黨黨魁楊岳橋則請聽眾讓鍾先完成發言，又為對方辯解，笑言「我雖然都唔同意佢，但佢肯嚟（參加論壇），唔係盲目撐政府，已經算好好」。

浸大政治及國際關係學系前助理教授黃偉國更在聽眾席上高聲打斷鍾國斌發言。（歐嘉樂攝）

針對逃犯條例修訂，楊岳橋今（25日）提出私人條例草案，要求賦予本港司法機關處理港人在海外的謀殺案，以處理早前的港人在台灣殺人案；同時解決目前的逃犯條例修訂爭議。

楊岳橋晚上出席論壇時強調，其提出的私人條例草案，既可解決今次台灣個案，亦可做到政府所指的堵塞漏洞，避免香港成為逃犯天堂，形容是「一舉多得」。

鍾國斌則表示，楊岳橋提出的草案，自由黨需要時間消化，並重申自由黨逃犯條例修訂亦有很有擔憂，惟同一時間社會上有聲音認為「殺人不可逍遙法外」，又指台灣陸委會雖然提過反對香港修例，但台灣政府沒說不接受，又質疑陸委會並非官方機構。其言論隨即惹來浸大前助理教授黃偉國叫囂質疑，事後論壇主持亦補充資料，澄清陸委會隸屬於台灣行政院。

論壇期間，楊岳橋多次表示否決修例並非「完全mission impossible（不可能任務）」，因自由黨有4名議員。

以聽眾身份參與論壇的科大社會科學系教授成名亦發言，反駁鍾國斌有市民支持修例的說法，引用民調指李家超民望一周內下跌14百分點，他又指，過去兩個星期已參與過兩個記招，有7個專業團體，160多個學者聯署反對修例，目前情況下，他相信如自由黨反對修例，自由黨明年立法會選舉，4個議席或變成10個議席。楊岳橋則笑言，到時可能4變8，8變16。

同場的公民黨前立法會議員、同為浸大政治及國際關係學系教授的陳家洛亦發言，質疑中央有名單，會在逃犯條例修訂通過後，引渡港人，請求鍾國斌仔細考慮修例的威脅。

鍾國斌面對「圍攻」，則多次表示同意泛民提出的憂慮，惟他亦多次嘆息作無奈狀，稱自由黨在議會只有4人，當中還有有行會成員，又表示明白眾人的良好意願，強調，政治現實上，自由黨倒戈不可能發生。

楊岳橋今天提出私人條例草案，要求賦予本港司法機關處理港人在海外的謀殺案，以處理早前的港人在台灣殺人案；同時解決目前的逃犯條例修訂爭議。（歐嘉樂攝）

浸大政治及國際關係學系教授的陳家洛亦質疑中央有名單，會在逃犯條例修訂通過後，引渡港人，請求鍾國斌仔細考慮修例的威脅。（歐嘉樂攝）

成名反駁鍾國斌有市民支持修例的說法，引用民調指李家超民望一周內下跌14百分點。（歐嘉樂攝）