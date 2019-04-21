【逃犯條例】涂謹申焗桑拿遇「藍絲」表憂慮　恐修例後被移交內地

民陣將於本月28日發起遊行，要求政府撤回《逃犯條例》修訂，民陣召集人岑子杰表示，希望遊行人數可多於1.2萬人，他形容修訂《逃犯條例》猶如一幢發生火警的大廈，民主派要呼籲更多市民參與遊行「救火」。 多個民主派政黨、組織和專業團體今天到旺角呼籲市民參與遊行。民主黨涂謹申表示，他常到會所焗桑拿，總會遭「藍絲」和「廠佬」指罵，惟最近這些「藍絲」和「廠佬」卻向他讚好，稱擔心《逃犯條例》被移交至大陸，又稱不能信任過往發生很多冤假錯案的內地司法系統。

民主黨、公民黨、工黨、社民連等政黨及多個專業團體，今天下午齊集旺角，呼籲市民反對 《逃犯條例》和參與遊行。（盧翊銘攝）

佢哋（藍絲、廠佬） 話如果拉晒我哋啲廠佬，咪好大件事？真係無追溯期，呢啲冤假錯案叫我哋點信你哋（內地） 嘅司法？ 涂謹申引述桑拿「藍絲」、「廠佬」反映對《逃犯條例》的憂慮

泛民政黨今旺角呼籲參加下周日遊行

民陣於發起下周日（28日）遊行反對《逃犯條例》，由銅鑼灣東角道集合，遊行至政府總部。民主黨、公民黨、工黨、社民連等政黨及多個專業團體，今天下午齊集旺角，呼籲市民反對 《逃犯條例》和參與遊行。

其中日前主持立法會《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例(修訂)條例草案》委員會的主席選舉、把工聯會郭偉強逐出會議廳的涂謹申表示，常常會因「頸梗梗」而到一些會所焗桑拿，經常遭「藍絲」和「廠佬」指罵，「嗰啲藍絲廠佬就係咁鬧我，不過唔緊要啦，入面赤條條，鬧就鬧啦，你鬧我啫，無打交就得啦。」他相信不少人有向民建聯捐款。

不過他稱自從政府提出修訂《逃犯條例》，笑言這些「藍絲」和「廠佬」不知是否「Short咗（發神經）」，竟向他讚好和表達對《逃犯條例》的憂慮。涂引述「藍絲」表示，在囚的中央政治局原常委周永康擔任中央政法委書記主政期間，掌管全國所有案件審訊，當中發生很多冤假錯案，「佢哋（藍絲、廠佬）話如果拉晒我哋啲廠佬，咪好大件事？真係無追溯期，呢啲冤假錯案叫我哋點信你哋（內地） 嘅司法？」

毛孟靜批評建制派「 恐嚇」引用《議事規則》，把《逃犯條例》修訂直上大會。（盧翊銘攝）

對於建制派擬引用《議事規則》，把《逃犯條例》修訂直上大會，以及暫停由最資深議員擔任主席選舉主持的規定，民主派會議召集人毛孟靜形容為「恐嚇」，她指若不是由最資深的涂謹申主持主席選舉，反問哪名議員可以主持。她又指，若建制派引用《議事規則》91條，把修訂直上大會，建制派議員便要好好向市民交代，又批評做法非常要不得。

楊岳橋認為若林鄭有心解決和填滿《逃犯條例》的漏洞，處理台灣殺人案，應接受由民主派提出、最務實的日落條款方案。（盧翊銘攝）

楊岳橋促林鄭接受日落條款方案

特首林鄭月娥日前表示未必有政治能量去解決立法會的問題，公民黨黨魁楊岳橋反駁林鄭，指她「太謙虛」，又認為若她有心解決和填補《逃犯條例》的漏洞，處理台灣殺人案，應接受民主派提出、最務實的日落條款方案。

香港眾志主席林朗彥則引用近期熱爆的台劇《我們與惡的距離》的對白－－「他殺了人就該死，但不代表民主法治要跟著一起陪葬」，意指台灣殺人案的犯人或許該死，但不應把民主和法治「陪葬」，林朗彥認為香港的人權、法治才是賞善罰惡的基礎，不應因台灣殺人案而破壞香港的人權和法治。

另外多個專業團體亦有發言，法律界選委、廉政公署前總調查主任查錫我指，台灣殺人案有其他方法直接處理，批評政府僅以短短20日作諮詢，認為即使要修訂，亦要有足夠和長時間的諮詢和討論。他又指出，內地很多案件沒有公平審訊，很多人對中國的司法有保留和恐懼。

在保險業從事精算師的精算思政陳清全指出，不少國際保險集團以香港作為總部，是因為香港的法制和自由，直指「如果相信大陸法制，點解啲總部唔設喺上海？」，又批評若日後修例通過，「香港就係零」，金融界、保險界會「無得撈」 ，又直言「（修例後）喺中環出入，好風光嗰啲律師、會計師、乜師乜師會唔會仲咁爽？」

岑子杰表示，希望多於1.2萬人參加遊行。（盧翊銘攝）

民陣召集人岑子杰表示，希望遊行人數可多於1.2萬人，他形容修訂《逃犯條例》猶如一幢發生火警的大廈，民主派要呼籲更多市民參與遊行「救火」。他又指遊行不是終極動員，有信心越來越多市民參與行動，最終可以包圍立法會，令建制派感受到市民的反對力量。