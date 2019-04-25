林鄭指本港擁有獨特優勢　屬「一帶一路」重要節點和首選平台

特首林鄭月娥今天下午在北京出席第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，她致辭時表示，在獨特的「一國兩制」原則下，香港擁有獨特優勢和有利條件，是「一帶一路」的重要節點和首選平台，在過去數年香港特區政府一直發揮「促成者」及「推廣者」的角色，推動「一帶一路」建設。 全國政協常委、一帶一路總商會理事會主席林建岳表示，非常認同林鄭提到香港在推動「一帶一路」地方合作上具有多重優勢，認為香港在可在國際金融、貿易及物流中心的獨特優勢發揮更大作用。

林鄭月娥今日下午在北京出席第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇地方合作分論壇「一帶一路：由香港進」環節。她致辭時表示，香港不單是全球最具競爭力的城市之一，也是位處亞洲中心的多元文化都會，在獨特的「一國兩制」原則下，香港擁有獨特優勢和有利條件，是「一帶一路」的重要節點和首選平台。

她指，過去數年，香港特區政府一直發揮「促成者」及「推廣者」的角色，推動「一帶一路」建設，又指很高興香港各界均熱烈響應，積極參與這項具挑戰性和意義重大的工作。

林建岳表示，非常認同林鄭提到香港在推動「一帶一路」地方合作上具有多重優勢。（資料圖片/梁鵬威攝）

林建岳：港可成「一帶一路」專業服務大平台

將出任貿易發展局主席的林建岳表示，非常認同林鄭提到香港在推動「一帶一路」地方合作上具有多重優勢。他認為香港可在國際金融、貿易及物流中心的獨特優勢發揮更大作用，包括加強與國企和內地省市合作，擴大香港的「一帶一路」大商貿平台、在投資、融資、保險、法律、會計、工程顧問、管理諮詢等方面，發揮香港與國際接軌的優勢，令成為香港的「一帶一路」專業服務大平台，同時整合粵港澳三地金融力量，打造「粵港澳大灣區金融創新區」，為共建「一帶一路」提供的融資大平台。