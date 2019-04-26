六四紀念館開幕半小時　消防登門查漏氣證虛報　示威者樓下抗議

支聯會籌辦的「六四紀念館」今日(26日)重開，過程一波三折，懷疑有人故意滋事擾亂。先有約20名自稱街坊的示威者，到紀念館樓下抗議，到開幕後不足半小時，有人報警指紀念館內有不明氣體洩漏，不足片刻消防報到上門調查。 四名消防員甫踏出升降機便引來大批記者蜂擁而上，入口處擠得水洩不通，消防員向紀念館負責人解釋：「我哋喺中立嘅。」又表示如果檢查過發沒有以上情況，會提交報告說明。 消防員入場後用儀器四處探測，查詢喉管位置，並檢查後樓梯設施，結果沒有發現危險情況，前後逗留僅數分鐘便離開。 支聯會副主席蔡耀昌隨後澄清，館內已拆除煤氣管。

吳先生表示，自己並非藝旺商業大廈的住戶，「我媽媽有三個朋友住喺度。」( 鄭榕笛攝)

支聯會「六四紀念館」旺角新址位於旺角藝旺商業大廈，今日中午12時開幕。早上11點時，約20名戴口罩及太陽眼鏡、自稱街坊的人士及愛國團體「同心護港」在紀念館大廈外集會，他們高舉標語橫額及高呼口號，批評紀念館擾民、並指紀念館裝修建築有安全隱憂。

抗議人士代表吳先生向在場媒體派發信件副本，內容有關一名自稱是六四紀念館裝修工程負責人的曾姓男子親筆簽名信，指控紀念館月初遭人潛入破壞，館方未有更換被鹽水淋過的電線，潛在火災危險。

吳先生表示，自己並非藝旺商業大廈的住戶，但「我媽媽有三個朋友住喺度。」聲稱該信件副本從藝旺中心業主立案法團取得。

何俊仁警告滋事者收手

支聯會主席何俊仁回應，紀念館主要作展覽用途，相信訪客都守規矩，不會對其他人士造成滋擾，工作人員亦會指示探訪者讓大廈商戶優先使用電梯。何又表示，自上次有人潛入破壞紀念館後，官方已做足一切保安措施，包括新鐵閘、閉路電視錄影及派員24小時看守，並警告「那些滋事人已經做過一次，希望他們收手。」

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