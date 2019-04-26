【政壇諸事町】炒勞工組一年後梁耀忠請議助　被嘲「請義工？」

去年五一勞動節，一直標榜爭取工人權益的街坊工友服務處（街工）爆出勞工組三人被炒醜聞。當時成為眾矢之的的梁耀忠就解釋，炒人是因為「辦事處有財政困難」；又說「無糧出唔等於解僱，有時間可以做義工」。 事隔約一年後，街工facebook就突然出po，聘請「立法會議員梁耀忠辦事處議員助理（傳訊及議會事務）」，要求包括認同街工理念，關心弱勢社群、勞工基層權益； 擅長使用社交媒體，掌握基本攝影、製圖及剪片技巧。 不過，該帖文就「吸嬲」多過「吸like」，更有街工前成員留言嘲諷「上年又話無錢炒人……唔明點解會出請人post？說好的財困呢？」；「係咪請義工？」

街工去年5.1勞動節前夕炒人，鬧得滿城風雨，事隔一年後，又是5.1勞動節前夕，街工卻在fb發帖請議助。（街工facebook截圖）

街工去年5.1勞動節前夕炒人，鬧得滿城風雨，事隔一年後，又是5.1勞動節前夕，街工卻在fb發帖請議助，該職位主要工作包括管理Facebook Page、聯絡傳媒、代表或陪同議員出席不同場合、遊行集會、會見市民、協助議員撰寫講稿等。

工時和假期方面則極為優厚，除5天公作44小時，及14天年假外，也有14日年假、14周全薪產假、3周全薪侍產假、月事假、生日假等。

去年勞工組被炒，梁耀忠就被爆在街工一個會議上辯解指不是炒人，因勞工組三人可「返來做義工」，言論引起外界嘩然。而今次請的議助職位，則講明應徵者遞交簡歷時，要列出「期望薪酬」，所以應該不是義工，而是受薪的僱員（除非不是）。

不過，大家對勞工組事件，似乎就並未淡忘。不少人對帖文「俾嬲」，亦有人留言冷嘲熱諷，質疑街工去年聲稱財困，今次再請議助「錢從何來」；也有人揶揄「肥仔主席唔係話要做fb 小編架咩？ 點知一個月都唔知出唔出到一個post，搞到而家要請義工幫手。」；更有人質疑「啱啱炒完而家又請, 而家有錢, 點解唔可以請返天水圍（按：勞工組）嗰3位同事?」

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓更多網民精彩留言↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓