【逃犯條例】梁美芬：修例方向不改　周浩鼎：修例有迫切性

懷疑在台灣殺害女友的香港男子陳同佳承認洗黑錢，今日（29日）被判監29個月，繼續服刑。 有關殺人案觸發政府趕在7月前完成修訂《逃犯條例》，經民聯立法會議員梁美芬指判刑結果代表草案還有更多時間審議，但她強調，審議的方向不會因而改變，又強調會照樣在法案委員會上提出不同問題，包括在特首決定是否移交的把關上設定更高的門檻。

被告陳同佳（右）涉嫌殺害女友潘曉穎（右）認洗黑錢罪，被判入獄29月。（資料圖片）

梁美芬表示，判刑比她原本預期長，代表草案還有更多時間審議，以陳同佳的29個月判刑計算，實質可能剩下10個月左右。

不過，她強調，不能純粹因為一個案件判決，而令審議的整個方向改變，又強調會照樣在法案委員會上提出不同問題，「睇下有冇空間可改善條例」，包括在特首決定是否移交的把關上，設定更高的門檻。

被問及對昨日遊行人數的看法時，梁美芬就強調，未必需要暫緩修例，但承認「遊行人數唔低」，放映市民憂慮，而政府對市民憂慮應該重視。

她又指，官員應該可以更加清楚地解說條例，「政府可需要再多些功夫，以市民明白的方式，詳細講解，哪些是嚴重罪行，哪些內容會執行引渡。」

協助死者家屬的民建聯立法會議員周浩鼎認為，判刑後修例仍然有迫切性，可用以達成台灣殺人犯移交，彰顯公義。他指，疑犯最快10月完成服刑，希望立法會方面可以盡快通過修例。

他又表示，法案委員會明日舉行第二次會議，他希望盡快及恰當地選出主席審議草案。

對於昨日反修例遊行人數眾多，他就表示，尊重聆聽市民意見是應當之舉，但仍希望希望盡快展開法案委員會工作，在開展審議的過程中提出意見，而非到現在，法案委員會主席都未能選出，他認為該情況對台灣殺人案家屬不公道。

至於泛民及實政圓桌立法會議員田北辰提出的多個替代方案，周浩鼎就指，大大小小的修改建議延長下去，會產生很多方案，強調法在案委員會上討論更加恰當。