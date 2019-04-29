【逃犯條例】田倡「外人引渡，港人港審」　倘疑犯離港不撐原方案

被泛民形容為「送中條例」的逃犯條例修訂草案掀起爭議，有擔心港人會被移交內地接受不公平審訊，昨日（28日）民陣遊行宣稱有13萬人上街反對修例，警方數字為2.28萬。 屬建制派一員的實政圓桌田北辰今（29日）表示，對遊行人數創近年新高感詫異，認為反映港人對修例仍存憂慮；倘台灣殺人案疑犯短期內獲判釋放並立刻離港，修例馬上失去迫切性，他不會支持政府的原方案。 他又促請港府採用「外人移送，港人港審」新方案，效法現時中國與法國的引渡協議，只會接受港人之外的引渡申請，倘港人在內地犯法並潛逃返港，香港法庭可在港審訊該案件。

田北辰建議港府採取「外人移交，港人港審」方案，倘擁香港居民身份人士在引渡協議地區涉嫌犯罪並返回香港，應由香港法院審訊有關案件。（莊恭南攝）

田北辰認為，按目前政府提交的法案，以及昨天民情的反彈，要在立法會暑假休會前完成審議並不樂觀，「逃犯條例草案比國歌法更複雜，宜家（法案委員會）主席都未選到，我敢講，到時法案委員會肯定2分鐘點一次人數」。

他又指，昨日遊行情況反映有市民擔心將來或要面對內地審訊，心理上有顧慮，絕對可以理解，因此他建議政府考慮採納「外國人移交，港人港審」方案，而現時中國和法國之間的引渡協議，正是採取類似原則。按有關方案，日後若有外國人在內地犯案，逃到香港，內地可要求特區政府引渡；但涉事人若是香港人，就由香港法庭直接審理。

他又相信，今日陳同佳洗黑錢案判刑，倘陳獲判當庭釋放並離開香港，目前的逃犯條例修訂草案就無法達到「綁住疑犯在香港」的目的，到時他不會投支持票，因「政府的草案完全沒有迫切性」。至於會否投反對票，還是避席，他未有決定。

田北辰認為，為堵塞漏洞，逃犯條例修訂應採取「外人移交，港人港審」方案，即擁香港居民身份人士在新簽訂引渡協議地區犯罪，而疑犯身在香港，應由香港法院審訊有關案件；惟在港的其他國家人士，包括要求移交國家人士和其他外商，則不受保障。