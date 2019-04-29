【逃犯條例】遊行人數超預期　民主派促政府至少凍結修例草案

民陣公布共13萬人上街反對修訂《逃犯條例》，民主派召集人毛孟靜今日（29日）表示，遊行人數超預期，特首林鄭月娥必須回應市民訴求，就算不撤回方案，也要凍結現有方案。 懷疑在台灣女友的香港男子陳同佳就洗黑錢罪被判監29個月，公民黨法律界立法會議員郭榮鏗認為，政府有足夠時間馬上撤回方案，多聽不同人士意見。

民陣副召集人陳皓桓（前排右）則表示，若林鄭月娥不肯撤回方案，民陣會策劃升級行動。（莊恭南攝）

毛孟靜表示，昨日參與遊行人數，事實上是比民主派預期數字更加高，強調林鄭必須回應市民訴求，就算不撤回方案，也要凍結或擱置現有方案，考慮民主派的「日落條款」及香港的域外司法管轄權等替代方案。

毛孟靜又形容，昨日的遊行人數萬人空巷，近年罕見，國際傳媒也十分關注，如林鄭認為不必顧及的話，是「貽笑國際大方」。

郭榮鏗表示，對於陳同佳案的最新判決結果，政府有足夠時間可以馬上撤回方案，多聽不同人士意見，包括國際社會、商會、大律師公會等意見，更完善處理台灣殺人案，他強調，政府根本沒有需要急匆匆通過方案。

民陣副召集人陳皓桓則表示，林鄭月娥必須回應市民訴求，不肯撤回方案，民陣會繼續進行接下來的工作，包括策劃升級行動，「相信會很快公布包圍立法會的行動」。他強調，兩次遊行林鄭仍然不予理會的話，香港市民別無選擇。