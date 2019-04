【逃犯條例】台灣外交部長評遊行：香港加油！　批一國兩制是神話

昨天舉行的反《逃犯條例》修訂遊行人數創近年新高,獲大批外媒報道,引起海外關注。台灣外交部部長吳釗燮今日(29日)在Twitter轉貼外媒報道,並發文批一國兩制是神話,囑「香港加油」。

吳釗燮發文指,一國兩制是神話,囑「香港加油」。(截圖自台灣外交部Twitter)

吳釗燮以英文發文指,香港的雨傘運動清楚顯示,「專制中國提出的一國兩制是神話,台灣會與自治和法治捍衛者肩並肩站起來」(authoritarian #China's "one country, two systems" is a MYTH! #Taiwan stands shoulder to shoulder with those defending autonomy & rule of law. ),他更以中文留下「香港加油」!

一宗在台灣發生的殺人案,引發港台修例爭議。香港男子陳同佳涉嫌去年在台灣殺死女友後潛逃返港,他承認4項洗黑錢罪,今日在高等法院被判囚29個月。據資料,由他於去年3月被控,至今天已被還押411天。一般而言,在囚期間行為良好可獲扣除三分一刑期,因此預料陳同佳最快可於今年10月中旬刑滿出獄。