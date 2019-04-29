【佔中判刑】傳王正宇收7位數訟費　陳淑莊闢謠：僅象徵式收60萬

佔中九子案上周在西九龍裁判法院判刑，九子之一、公民黨立法會議員陳淑莊由其師父、資深大律師王正宇任代表律師。有傳媒報導指王正宇是次收取七位數字的「友情價」訟費，陳淑莊今（29日）晚上在Facebook澄清，指王正宇及其團隊兩年來只是象徵式收取60萬元，該筆費用亦得到守護公義基金全數捐助。

資深大律師王正宇饒富音樂才華，是張國榮的名曲《為你鍾情》作曲者，他過去曾在慈善節目中開金口演唱自己的作品。（無綫電視畫面截圖）

陳淑莊晚上於Facebook撰文為師父王正宇闢謠，自言「廿年前跟他學師時，我怎會想像到，有朝一日因為傘運，政府控告我，師父義不容辭成為我的代表律師」。對於外間有傳王正宇收取七位數字訟費，陳淑莊澄清「我無咁多錢」，指王正宇及其團隊兩年來僅象徵式收取60萬元，並指該筆費用得到守護公義基金全數捐助，她已分兩次向立法會秘書處申報，有紀錄可查。

陳淑莊又大爆王正宇私下一面，指對方平日在法庭神色凝重，貌似為人古肅，但其實饒富音樂才華，「張國榮的《為你鍾情》就係師父作曲的，而師父本身也是唱得之人」。她指自己曾在師父的70歲壽辰上台獻唱，更貼出二人合照，表示待自己完成手術、服刑等事後，希望再想與師父合唱。