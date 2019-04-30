【逃犯條例・持續更新】法案委員會第二度開會　再次未能選主席

審議《逃犯條例》修訂的法案委員會首次會議，民主派「突襲拉布」成功，開會兩小時仍未選出正、副主席。 事隔兩周，委員會今日再次開會，期間民主派建議主席先中止是次選舉，熱血公民鄭松泰又質疑涂謹申因律師身份或涉利益衝突，會議最終都未能展開主席選舉。

民主派議員發言批評石禮謙急於開首次會議。（盧翊銘攝）

【11:00】涂謹申形容自己上次會議「勞氣咗啲」，他事後詳細了解和檢討過，將來「盡量個人平靜啲、冷靜啲」，但會按議事規則，不會加入或減少他的權力。對於上次民建聯主席李慧琼提出的規程問題，涂謹申自言了解過，他可以處理規程問題。

他又給予石禮謙時間回應首次會議日期的問題，惟石禮謙簡短回應指，「我上一次講得好清楚，我諗個個都聽咗我講，唔需要再哂時間再講多次。」

毛孟靜之後再質疑石禮謙的決定，涂謹申認為要考慮是否必須選主席前便要處理，但都給其他有相同質疑的議員最多兩分鐘就此問題發言。

先發言的是議會陣線區諾軒，他批評石禮謙定立開會日期的做法不理想，陳志全要求，追究立法會秘書處是否沒有盡責避免違反議事規則和內務守則讓兩個會議重疊召開。

在首次會議上，最資深議員、民主黨涂謹申主持選舉主席環節，經兩小時擾攘仍未能選出主席，期間工聯會郭偉强因斥涂謹申「唔好扮垃圾」，被逐出會議廳。

政府急於通過修例，行政長官林鄭月娥今早出席行政會議前表示，希望議員以互相尊重態度，按立法會《議事規則》盡早法案委員會選正副主席，開展立法工作。

林鄭口中的修訂逃犯條例法案委員會，在今早10時45分召開第二次會議，會議時間至12時45分，建制派能否在這兩個小時內為委員會選出主席，間接影響政府修訂逃犯條例的進程，故今日會議頗受關注。

【11:15】會議過了約半小時仍未能選出主席，多名民主派議員提出規程問題，討論召開會議的時間及地點安排。 熱血公民鄭松泰認為法案委員會主席有權力選擇開會時間及地點，惟議員不滿時間趕急及與其他會議時間重疊，希望日後秘書處可幫忙協調及安排會議時間，但強調不應由秘書長來主持選主席的工作。

公民黨楊岳橋認同毛孟靜提出的程序問題，稱為了挽回公眾對立法會的信心，認為主席應先處理就程序作出質疑，而這個問題對日後會議的影響深遠；公民黨譚文豪及民主黨許智峯亦同意先處理毛提出的程序問題，檢討召開會議的時間，許提議主席先中止會議，讓議員再選擇是否加入會議，讓日後選出的主席具恰當性。

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面對質疑，石禮謙皆簡短回應。（盧翊銘攝）

【11:30】教育界葉建源亦提出，最近立法會經常出現「10點9開一個會， 11點開一個會」的情況，估計相距15分鐘是要符合法定人數的要求，他批評此做法不符內務守則的規定。民主黨黃碧雲批評，現做有關修例的事引致「三違反」，即違反常規、承諾和民意，她要求應解散委員會，就修例啟動全面諮詢。民主黨胡志偉亦批評會議安排不理想，不合會議常規。

石禮謙再次發言，先向秘書處道歉：「係我做一個議員，係我跟住規則去做事，係我決定，所以你哋唔需要係呢度批評秘書處。」

郭偉強在首次會議上因斥涂謹申「唔好扮垃圾」，被逐出會議廳。（資料圖片/羅君豪攝）

【11:45】 秘書處回應指，2002年曾有先例，在成立法案委員會後五日就召開委員會會議。立法會法律顧問就指，從規則上來說，至今秘書處未有收到議員逾期申請要求加入成為委員，建議涂謹申可考慮這個事實基礎。 主席涂謹申回應議員的提問，稱自己沒權力決定是否中止會議。

上次被涂謹申逐離場的工聯會議員郭偉強在會議召開逾一小時後才到場。

【12:00】張超雄提出議事規則76(5)，指在周日有十三萬人上街反修例下，建議涂謹申押後一周才開會選主席。

法律顧問解釋，立法會秘書曾經在2016年發給議員的文件，當中提及主持選舉者的權力，主持選舉的議員應有合理所需的權力，包括維持選舉主席的秩序，如驅逐議員，但權力不應包括終止選舉，因為選舉旨在選出主席。

張超雄澄清非想終止選舉，而是暫停會議，涂謹申則認為，若非出於秩序問題，或因為政治訴求，他無權暫停會議。

【12:15】會議召開逾一小時，民主派建議主席先中止是次選舉，涂質疑把會議押後一星期是否等於中止選舉，認為自己沒有這個權力。立法會秘書處法律顧問表示，今日會議議程是選舉主席，主持會議的主席須考慮會議的情況，例如是否出現不合理的狀況，要押後選舉。

石禮謙表示，今日的議程是選主席，希望涂盡快執行。 涂回應指他是朝著這個目標前進，惟他先容許議員發言，就他是否應該中止會議提出合理的法律基礎，共有11位議員將會發言。

【12:21】熱血公民鄭松泰質疑，日後通過修例後，律師可就此取酬提供法律意見，作為律師的涂謹申或涉利益衝突，不能主持會議，涂謹申於12時21分決定暫停會議15分鐘，與法律顧問商討他能否繼續擔任主席主持會議。

【12:47】涂謹申認為今日會議應不夠時間選舉主席，又稱延長會議無意思，會議結束。