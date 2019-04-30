【逃犯條例】謝偉俊：若仍無法選出主席　建制派將有行動應對

政府提出修訂《逃犯條例》，審議《逃犯條例》修訂的法案委員會本月17日第一次開會時，遭泛民「拉布」，令委員會未能選出正副主席會。法案委員會今日(30日)早上將再開會，有意出任委員會主席的議員謝偉俊表示，如果今日法案委員會仍然無法選出正副主席，建制派將會有行動應對。

有意出任委員會主席的議員謝偉俊表示，如果今日法案委員會仍然無法選出正負主席，建制派將會有行動應對。（資料圖片）

台灣殺人案疑犯陳同佳昨日（29日）被判刑29個月，今日修訂《逃犯條例》法案委員會將再次開會。立法會議員謝偉俊表示若泛民議員故伎重施，建制派將會有反制行動，包括由內務委員根據內務守則，解散並重組法案委員，或者限制由目前最資深議員主持會議的權力，不可以處理選舉以外的事項等，但建制派仍未有定案。

謝偉俊：「如今是送犯不是送中。」

謝偉俊承諾自己若當選法案委員會主席，將會按照議事規則，有效審議法律，但會盡快處理，認為無需逐條審議。同時他表示，如果政府考慮民意或其他趨勢，最終接納暫緩修例，他亦不會反對。

同時謝認為，剛過去周日參加遊行反對修訂逃犯條例的市民，口號主要都是表達對中央政權的憤怒，反映他們並不理解修例的內容，是理屈詞窮，強調「如今是送犯不是送中。」