【逃犯條例】法案委員會又未能選主席　李家超仍有信心7月前通過

立法會處理修改《逃犯條例》的法案委員會今日（30日）再開會，兩小時的會議再因處理民主派提出的規程問題，未能進入主席選舉。 民主派會議召集人毛孟靜否認民主派故意拖延會議，保安局局長李家超表示，仍有信心法案可在7月立法會休會前通過，但相信時間相當緊迫。

修改《逃犯條例》法案委員會又選不到主席，李家超仍有信心7月前通過修例。（盧翊銘攝）

法案委員會再次未能進入主席選舉，李家超對此感到遺憾及失望，他希望法案委員會能夠盡快展開審議工作，討論對《逃犯條例》的不同考慮。此外，他重申審議時間相當緊迫，有關疑犯十月便會獲釋，若在休會前仍處理不到，便沒有法律基礎處理台灣殺人案，當日後有類似的嚴重案件發生，就沒有基制處理這個法律漏洞，他呼籲議員要務實地處理這條條例。 李家超續說，對在休會前通過條例有信心，但相信時間相當緊迫。

被問到當局會否繞過法案委員會，把草案直接放在大會上討論，李家超稱希望草案像以往般經過充分討論，重申時間相當緊迫。 至於政府能接受到多大程序的修改，他稱所有可行方案都應該在法案委員會經過充分討論，若果委員會有任何意見可解決問題，政府會考慮。

毛孟靜表示，開會過程順暢惟仍未能選出主席，她否認民主派是故意拖延。（盧翊銘攝）

毛孟靜否認民主派故意拖延

會議結束後，民主派會議召集人毛孟靜表示，今日開會過程順暢，惟仍未能選出主席，她否認民主派是故意拖延會議，強調作為民選議員，有責任提出問題，形容是「正常和合適處理」，希望讓政府有時間三思。



對於建制派打算下周於內委會上選主席，毛孟靜稱建制派人多，大可以強行通過這條惡法。她稱民主派在是次部署上沒有失策，民主派亦沒有水晶球可以預視審議進度的快慢，也理解涂謹申不繼續選主席的理由，因民主派仍有不少規程問題需要提出。