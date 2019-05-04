【五四100周年】反思百年社運　鄭家朗：思想感召效果更勝武力

今日是「五四運動」一百周年，這場影響中國一個世紀發展的學生愛國運動，對今日政局紛擾的香港有何意義？《香港01》訪問了兩位政治光譜南轅北轍的年輕從政者－－青年民建聯主席顏汶羽和香港眾志常委鄭家朗，一起尋思這個問題。 年僅20歲的鄭家朗一直關注中學歷史教育，教科書中對五四運動的解釋，亦經常是他掛在嘴邊的話題。他說，其實五四運動與5年前的香港的雨傘運動有相似之處，「兩者都是由青年人發起，也都擁抱民主自由的價值」。 不過，100年前的學生，在抗爭過程中，亦不乏「勇武之舉」，如火燒曹汝霖公館、拳打駐日公使章宗祥。鄭家朗說，尊重那些用武力抗爭表達情緒的人，因他們的情緒，同樣出於對自己家園的愛；但他同時認為，在五四運動中，胡適、陳獨秀等人筆戰中的思想，以及北大校長蔡元培保護學生的道德感召，這一切帶來的效果，遠比武力更具威力，「（雨傘運動）很多人facebook轉載了黃絲帶，很多人被情緒動員，但沒有論述支援」。他認為，這是香港的民主運動所必須反思的。

鄭家朗認為，在五四運動中，胡適、陳獨秀等人筆戰中的思想，北大校長蔡元培保護學生的道德感召，這一切帶來的效果，遠比武力強。（梁鵬威攝）

5年前的雨傘運動爆發時，鄭家朗才14歲。中學時他，選修了近年越來越不受學生歡迎的中國歷史科，但他對五四運動的了解，卻不全然從教科書上得來。

課本難了解真相 網上花功夫自學

「（年輕人）六四都未必記在心上，一件相隔100年的事，他們更加會覺得陌生，只當學習的其中一個課題，未到覺得需要銘記的地步」，鄭家朗說。數年前有中學生接受訪問時，將五四精神答成是「尊重和包容」，引起社會熱議，鄭與當年那位「答錯」的學生年齡相若，他認為現時的教育，無法讓學生很理解五四運動的精神：「我個人的了解，也不是來自讀過的中史或通識科……你要花好大力氣，在網上氾濫的官方說法中去找事實，包括五四運動的思想如何與白話文運動、新文化運動扣連」。

鄭家朗表示，自己對五四運動的了解，並非從課本上得來。（資料圖片）

至於學校的老師，也不會太多提及運動背後提倡的「德先生、賽先生」以及那個年代的知識分子，如何擁抱西方那個自由、民主、開放的價值觀，去打破封建和專制。「我對於五四，第一個印象就是來自課堂，是愛國的、民族主義的、外爭國權，最後燒毀趙家樓，成功迫使政府不在巴黎合約上簽字。」這是鄭家朗的回憶。

而鄭家朗這代青年，經歷了或許是香港民主運動史上最標誌性的事件，雨傘運動。

古今社運異曲同工 思想力量更勝武力

五四運動、1976年的天安門四五運動、八九民運和香港的近年的政治運動都有相似之，鄭家朗表示，雨傘運動和五四運動一樣，擁抱民主自由，也都是以較少思想束縛的學生作先鋒；八九民運反官倒，而雨傘運動同樣表達了對各種官商勾結和政府施政的不满。

五四運動中，學生群情激憤，也有不少激烈舉動。（資料圖片）

某程度上，2014年由學生衝入公民廣場所出發點的佔領運動，醞釀於更早的「讓愛與和平佔領中環」，和平抗爭沒有贏得「真普選」，有不少新生代，轉向想像勇武抗爭的可能性。五四運動中，學生同樣有激烈舉動，火燒趙家樓、毆打官員，連官員的姨太太也被掌摑。鄭家朗坦言，自己支持「和理非（和平、理性、非暴力）」，「但一場公民運動，沒有一個威權領導，你無法控制群眾的走向，這就是公民社會的最大價值，它是多元的，有人會選擇以武制暴的抗爭方式，也只能尊重個體的選擇，但我們可考慮這種方式是否適合，是否不應該和暴政走同一條道路，是否應該用信念和和價值觀去抵抗暴政？」

鄭家朗說,自己本身亦是受非暴力抗爭感召，才走上抗爭之路。（梁鵬威攝）

鄭家朗說，自己本身亦是受非暴力抗爭感召，才走上抗爭之路。他解釋，五四運動中，道德感召和思想的影響力所帶來的效果，也比武力行動更強，「胡適和陳獨秀的筆戰，我們到現在還會閱讀……運動除了面對政權，也是面對人民，用價值觀和理念影響其他人加入，從這個角度看，非暴力抗爭遠遠沒有走到盡頭。」他認為，今時今日的民主運動，組織者除了抗爭手法，也應更多思考如何深化論述，做好價值的傳承，「當年很多人被情緒動員，但最後沒有論述的支撐，這一點必須思考。」

「五四精神被抽空 需重新理解愛國」

有人指五四運動的核心定性為「愛國主義」，鄭家朗如何看愛國？他不諱言道，自己的身份認同，除了是香港人，同時也是中國人，「愛國與西方自由民主的價值沒有必然矛盾……愛國是對一個地方的歸屬感，感受到人民的苦難，想要為人民爭取更多權益，去改變制度，解放人的自由。」他反問，「五四運動的時候，政權也未必會認同當時的學生是愛國的吧？」恰恰相反，正正是因為新的文化，新的價值觀帶來衝擊，讓知識分子覺醒，才達致社會和文化顛覆，「並不是死守原本的東西，才是愛國。」

鄭家朗認為，愛國應是對一個地方人民的關懷，而非向威權的盲從。（圖為八九民運期間，上海市民上街示威紀念五四運動70周年/資料圖片）

除了對五四精神被扭曲的痛心，鄭家朗亦為今日的為人師表搖頭慨嘆。正就讀樹仁大學，擔任學生會評議會主席的他，曾在樹仁大學民主牆風波中，與校方較勁，他說，「當年學生被捕，（北大校長）蔡元培攬學生，但現在香港的大學校長，似乎只對學生不斷壓制。」他認為，現時有的大學校長，只關心爭奪研究經費，而非利用高等學府的影響力，支持學生推動社會進步，與一百年前的蔡元培等不可相並論。